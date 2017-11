Karl-Heinz Brunner: Jamaikas Balkongeplauder zur Bundeswehr - Erfahrungen der Soldatinnen und Soldaten anstelle von Beratersprech

Berlin (ots) - Karl-Heinz Brunner, Sprecher fürVerteidigungspolitik der Landesgruppe Bayern in derSPD-Bundestagsfraktion, kritisiert Jamaika-Verhandler für den BereichBundeswehr:'Moderne Arbeitsbedingungen' sind alles, was nach wochenlangemBalkongeplauder zur größten Personalkrise in der Geschichte derBundeswehr rauskommt? Mir kommen die Tränen. Die derzeitigeBundeswehr ist durch den Personalabbau der letzten Jahre dochgarnicht mehr in der Lage die nötigen VN-Friedensmissionen oderNATO-Einsätze zu stemmen.Die von uns seit Jahren geforderte Europäischen Verteidigungsunionliest sich wie eine Spardose. Daß Deutschland als größteVolkswirtschaft hier in Vorleistung gehen muss, wird geflissenausgeklammert. Kein Wort zum Verteidigungshaushalt, kein Wort zurAusstattung.Die FDP scheint die Telefonnummer ihres ehemaligenWehrbeauftragten verlegt zu haben. Diese Koalition braucht wenigerBeratersprech als eher die Erfahrung der Soldatinnen und Soldaten.Pressekontakt:Anne JacobsPressesprecherin der Landesgruppe Bayernin der SPD-BundestagsfraktionPlatz der Republik 1 * 11011 BerlinMobil: 0174 / 878 5351Mail: presse@annejacobs.deTel. 030 / 227 53848 * Fax 030 / 227 56927Web: www.spd-landesgruppe-bayern.deOriginal-Content von: Bayern SPD im Bundestag, übermittelt durch news aktuell