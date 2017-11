Karl-Heinz Brunner: Bundesregierung ignoriert das Parlament - Keine bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr

Berlin (ots) - Karl-Heinz Brunner, Sprecher für Sicherheits- undVerteidigungspolitik der Landesgruppe Bayern in derSPD-Bundestagsfraktion, wirft der Bundesregierung Gutsherrenart vor.Entgegen der Entscheidung des Deutschen Bundestags steht dieBeschaffung von bewaffneten Drohnen weiter zur Debatte:"Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und keine Privatarmee derBundesministerin, die mal eben so bewaffnete Drohnen beschaffenkann." so der SPD-Verteidigungs- und Abrüstungsexperte Karl-HeinzBrunner. "Wenn jetzt weiterhin darüber verhandelt wird, verletzt vonder Leyen sämtliche politischen Regeln. Diese Gutsherrenart ignoriertdie bisherigen Beschlüsse des Deutschen Bundestages.""Noch Ende Juli wollte Ursula von der Leyen bewaffnete Drohnendurch die Hintertür anschaffen. Wir Sozialdemokraten haben dasverhindert." erklärt Brunner. "Dass jetzt in aller Stille weiter mitAirbus verhandelt wird, ist verantwortungslos und unredlich. DerEinsatz bewaffneter Drohnen entgrenzt kriegerischeAuseinandersetzungen. Wir brauchen hier erst eine breitegesellschaftliche Auseinandersetzung."Pressekontakt:Anne JacobsPressesprecherin der Landesgruppe Bayernin der SPD-BundestagsfraktionPlatz der Republik 111011 BerlinMail: presse@annejacobs.deMobil: 0174 / 878 5351Tel.: (030) 227-53 848Fax: (030) 227-56 927Original-Content von: Bayern SPD im Bundestag, übermittelt durch news aktuell