Karin: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Karin weist am 28.03.2020, 01:00 Uhr einen Kurs von 0.28 SGD an der Börse Singapore auf. Das Unternehmen wird unter "Technologieverteiler" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Karin einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Karin jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Karin erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 7,77 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -15,97 Prozent im Branchenvergleich für Karin bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,46 Prozent im letzten Jahr. Karin lag 16,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,46 Prozent und liegt damit 5,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 2,1). Die Karin-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Karin. Es gab insgesamt 12 positive und ein negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Karin daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Karin von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.