Karimah Ashadu | Thibaut Henz | Cemile Sahin / Preisträger ars viva 2020

Berlin (ots) - Die ars viva-Preisträger 2020 stehen fest: DerKulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. vergibt dieAuszeichnung in diesem Jahr an Karimah Ashadu (*1985), Thibaut Henz(*1988) und Cemile Sahin (*1990).Seit 1953 vergibt der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft den arsviva-Preis an herausragende junge, in Deutschland lebendeKünstlerinnen und Künstler, deren Arbeiten eine eigenständigeFormensprache und ein Bewusstsein für gegenwärtige Fragestellungenerkennen lassen. Der Preis ist in diesem Jahr mit Ausstellungen inder Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig und im Kunstverein inHamburg sowie einer Künstlerresidenz auf Fogo Island (Kanada)verbunden. Die Künstlerinnen und Künstler erhalten ein Preisgeld inHöhe von je 5.000 Euro. Darüber hinaus gibt der Kulturkreis einenzweisprachigen Katalog heraus, der im Kerber Verlag erscheinen wird.Die Jury kürte die Preisträger aus 49 vorgeschlagenen Künstlerinnenund Künstlern unter 35 Jahren.Die Videoarbeiten von Karimah Ashadu nehmen das Thema Arbeit inden Blick. Gezeigt werden die Protagonisten ihrer Filme meist imsozio-ökonomischen Kontext Nigerias: Arbeiter in einer Holzwerkstattin der Lagune von Lagos, Bauern bei der Gewinnung von Palmöl oderBoxer in den Slums Nigerias. Häufig handelt es sich um männlichgeprägte Strukturen, die sich unabhängig und parallel zu denpolitischen Verhältnissen im Land entwickelt haben. In ihren Filmenverwebt die Künstlerin dokumentarische mit fiktiven Elementen undsetzt auf den Einsatz ungewöhnlicher technischer Mittel, mit denensie die Wahrnehmung des Betrachters herausfordert.In den Fotografien von Thibaut Henz treten häufig besondereBlickwinkel und Details in den Vordergrund. Personen- undMomentaufnahmen werden in starken Farbkontrasten undunterschiedlichen Bildformaten zu Serien zusammengestellt. Dadurchentstehen ungewöhnliche Bildkombinationen. In Ausstellungen stellt erseine Serien oftmals als Displays zusammen, die sich in der Flächeund oft auch über Raumecken erstrecken. Seine Bildkompositionenspielen mit neuen Ästhetiken und Sehgewohnheiten im digitalenZeitalter.Im künstlerischen Werk von Cemile Sahin spielt die Verwendung vonWort und Bild eine entscheidende Rolle. In ihren filmischen Arbeiteninszeniert sie beispielsweise im Stile des Film noirKriminalgeschichten, bei denen die Täterfrage ungeklärt bleibt.Widersprüchliche Erzählungen der Darsteller, von denen jeder den Mordbegangen haben will, bilden den Handlungsstrang. Die Erzählungenwerden verwoben mit Close-ups expressiver Gesichter und derzeitgleichen Darstellung unterschiedlicher Handlungen. Zu ihrerkünstlerischen Arbeit gehören auch Collagen aus Text und Bild sowieLecture-Performances. Ebenso ist sie Autorin von Romanen.Der Jury unter Vorsitz von Ulrich Sauerwein gehörten nebenMitgliedern des Gremiums Bildende Kunst des Kulturkreises derdeutschen Wirtschaft die Kooperationspartner Julia Schäfer (Galeriefür Zeitgenössische Kunst Leipzig), Bettina Steinbrügge (Kunstvereinin Hamburg), Zita Cobb, Willem de Rooij und Nicolaus Schafhausen(Fogo Island Arts), Dr. Franziska Nentwig und Mathilda Legemah(Kulturkreis der deutschen Wirtschaft) sowie Dr. Stephanie Rosenthal(Gropius Bau) als Fachberaterin an.Die ars viva-Ausstellung der neuen Preisträger wird am 12. Oktober2019 in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig eröffnet. Dienachfolgende Ausstellungsstation ist der Kunstverein in Hamburg.Biografien der Künstlerinnen und Künstler:Karimah Ashadu, 1985 in London geboren, studierte Bildende Kunst,Kunstgeschichte und Architektur an der University of Reading Schoolof Arts in Berkshire, UK. Es folgte ein Masterstudium in SpatialDesign am Chelsea College of Art und Design in London. Von 2014 bis2016 war sie Fellow bei De Ateliers, Amsterdam. Sie wurdeausgezeichnet vom Ann Arbor Film Festival, Euro Video und dem SplitFilm Festival. Von 2018 bis 2020 ist sieEdith-Breckwoldt-Stipendiatin im Künstlerhaus FRISE, Hamburg. Sie istnominiert für den Han Nefkens Foundation-Arco Madrid Video ArtProduction Award 2019.Thibaut Henz, 1988 in Liège, Belgien geboren, studierte VisuelleKommunikation und Architektur an der Bauhaus-Universität in Weimar.Seine Arbeiten wurden u. a. in der Kunsthalle Wien, in derKulturfabrik Apolda und dem Kunsthaus Erfurt ausgestellt. Er hatVeröffentlichungen in "Der Greif", dem "Bauhaus Journal 2017-2018"sowie im Katalog "Grand Ouvert - Bauhaus Photography at its finest".Cemile Sahin wurde 1990 in Wiesbaden geboren. Sie studierteBildende Kunst am Central Saint Martins College of Art and Design inLondon und ist Meisterschülerin der Universität der Künste Berlin.Sie hatte Ausstellungen in der Cumberlandschen Galerie, der GaleriePankow und an der Universität der Künste Berlin. Ihre Texte wurdenveröffentlicht in Zeit Online, dem Korbinian Verlag und im WetterMagazin. 2019 bis 2020 ist sie Preisträgerin des Jahresstipendiumsder Akademie der Künste Berlin. Im Oktober 2019 erscheint ihr Roman"TAXI" (Arbeitstitel) im Korbinian Verlag.