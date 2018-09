Karies ist Volkskrankheit Nummer eins: Sieben Zahnpflegetipps zum Tag der Zahngesundheit (FOTO)

Unterhaching (ots) -Am 25. September ist es wieder soweit: Zum Tag der Zahngesundheitwird in ganz Deutschland auf Mundgesundheit aufmerksam gemacht. ImMittelpunkt steht vor allem die Kariesprophylaxe. Denn Karies ist inDeutschland die Volkskrankheit Nummer eins*. Für das Wrigley OralHealthcare Program von Mars Wrigley Confectionery ist jeder Tag einTag für die Zahngesundheit. Seit fast 30 Jahren engagiert sich dieInitiative rund um das Thema Kariesprophylaxe. Denn auch das täglicheKauen von zuckerfreiem Kaugummi, wie z.B. Wrigley's Extra, trägterwiesenermaßen zur Zahngesundheit bei. Deshalb ist Kaugummi zurZahnpflege auch Teil der ersten medizinischen Leitlinie zurKariesprävention für bleibende Zähne der Deutschen Gesellschaft fürZahnerhaltung**.Sieben Tipps für die perfekte ZahnpflegeroutineInsgesamt nennt die Leitlinie drei Empfehlungen für dieZahnprophylaxe im Alltag: mindestens zweimal täglich Zähneputzen mitfluoridhaltiger Zahnpasta, so wenig Zucker wie möglich essen undtäglich nach den Mahlzeiten zuckerfreien Kaugummi kauen. RegelmäßigesKauen von zuckerfreiem Kaugummi gehört heute unbestritten undunverzichtbar zu den Voraussetzungen für verantwortungsbewussteZahnpflege. Der Grund ist simpel und nachvollziehbar: Das Kauen vonzuckerfreiem Kaugummi stimuliert den Speichelfluss und unterstützt sodie Neutralisierung von Plaquesäuren. Diese gelten als einRisikofaktor für die Entstehung von Zahnkaries. Laut einer Studie desInstituts für Empirische Gesundheitsökonomie, die im FachmagazinDeutsche Zahnärztliche Zeitschrift (DZZ) veröffentlicht wurde, führtder konsequente Gebrauch von zuckerfreien Kaugummis nach denMahlzeiten dazu, dass im Laufe des Lebens im Durchschnitt bis zu dreiZähne mehr erhalten bleiben können.Zusätzlich zu den drei Tipps, die sich einfach in die eigeneZahnpflegeroutine integrieren lassen, lohnen sich regelmäßige Besuchebeim Zahnarzt: Denn vier weitere Empfehlungen der Leitlinie erfolgenindividuell oder nach direkter Absprache mit dem Zahnarzt. Hierzuzählen das Wahrnehmen von Prophylaxeprogrammen, die Zahnbehandlungmit Fluoriden, das Auftragen von Chlorhexidin, einem schützendenZahnlack, sowie die Versiegelung gefährdeter Zahnbruchstellen.Wer diese sieben Zahnpflegetipps berücksichtigt, erfreut sich aneinem langanhaltend strahlenden Lächeln.* Kariesprophylaxe bei bleibenden Zähnen - grundlegende Empfehlungen,AWMF, Deutschland 2016** Kariesprophylaxe bei bleibenden Zähnen - grundlegendeEmpfehlungen, AWMF, Deutschland 2016Über das Wrigley Oral Healthcare ProgramWrigley engagiert sich seit über 25 Jahren für die Verbesserungder Zahn- und Mundgesundheit in Deutschland. Dass dieses Ziel demUnternehmen sehr am Herzen liegt, zeigt das 1989 ins Leben gerufeneWrigley Oral Healthcare Program (WOHP). Weil Kariesprophylaxe das Aund O für gesunde Zähne ist, fördert das WOHP sowohl die Individual-als auch die Gruppenprophylaxe in Forschung, Lehre und Praxis. DieWrigley-Produkte sind ein weiterer Baustein für eine bessereZahngesundheit, z. B. die zuckerfreien Wrigley's Extra® Kaugummis zurZahnpflege. Sie regen durch das Kauen den Speichelfluss an - undSpeichel unterstützt die Neutralisierung von Plaque-Säuren und dieRemineralisierung des Zahnschmelzes. Plaque-Säuren und dienachfolgende Demineralisation des Zahnschmelzes sind Risikofaktorenbei der Entstehung von Zahnkaries. Wer lieber lutscht als kaut, kannauf Wrigley's Extra® Pastillen zur Mundpflege zurückgreifen.Über Mars Wrigley ConfectioneryMars Wrigley Confectionery ist der weltweit führende Herstellervon Schokolade, Kaugummi, Pfefferminzbonbons sowie fruchtigerZuckerware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars,Incorporated. Zu den bekanntesten Marken von Mars WrigleyConfectionery gehören unter anderem M&M'S®, SNICKERS®, TWIX®, MARS®und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA®, ORBIT®, AIRWAVES®, 5GUM®und SKITTLES®, die Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß und Freudebereiten.Mit den Geschäftsbereichen Mars Wrigley Confectionery, MarsPetcare, Royal Canin, Mars Food und Mars Drinks erzielte Mars inDeutschland 2016 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro undbeschäftigt an seinen fünf Betriebsstandorten etwa 2.500 Mitarbeiteraus mehr als 40 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Marsauch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmenbelegt Mars seit Jahren einen Spitzenplatz bei "Deutschlands BesteArbeitgeber" und ist ein "Top Arbeitgeber". Weitere Informationensind erhältlich auf www.mars.de. Folgen Sie uns auf:twitter.com/MarsDeutschland, facebook.com/mars, youtube.com/mars.Pressekontakt:Mars GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSabine WegenerBiberger Straße 1882008 UnterhachingenT:(0)89 66 510 514E-Mail: presse-confectionery@mars.deEdelman.ergo GmbHSilvia WarkentinBarmbeker Straße 422303 HamburgT:(0)40 35 620 6061E-Mail: presse-confectionery@mars.deOriginal-Content von: Mars Wrigley Confectionery, übermittelt durch news aktuell