Hannover (ots) - Aktuelle TUI Marktforschungsstudie: Jeder zweiteDeutsche träumt von einem Urlaub in der Ferne / USA sind begehrtesRundreiseziel / Urlauber suchen Ruhe, Erholung und einzigartigeNatur- und KulturerlebnisseBeim Thema Traumurlaub denken die Deutschen vor allem an Urlaub inder Ferne. Auch Ruhe, Erholung, einzigartige Natur und Kultur sowiegut essen und trinken sind wichtige Kriterien für einen Traumurlaub.Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage unter2.027 Deutschen, die TUI Mitte Februar anlässlich der weltgrößtenTourismusmesse ITB gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut YouGovdurchgeführt hat.Karibik ist für Deutsche das Traumziel Nr. 1: 49 Prozent und damitnahezu jeder zweite Deutsche träumt von einem Urlaub in der Ferne.Die Karibik, die Malediven und die USA sind die mit Abstandbegehrtesten Fernreiseziele. 13 Prozent der Befragten möchten ihrenTraumurlaub am Mittelmeer verbringen, allen voran in Spanien. AuchItalien ist für viele Deutsche ein Traumurlaubsziel. Vier Prozent derDeutschen denken bei einem Traumurlaub an einen Urlaub im eigenenLand.USA sind nach wie vor begehrtes Rundreiseziel: 34 Prozent derDeutschen finden Rundreisen in den USA interessant und für 32 Prozentstehen die USA für vielfältige und einzigartige Reiseerlebnisse. 17Prozent der Befragten halten die USA für ein Traumreiseziel und elfProzent planen in den nächsten Jahren auf jeden Fall einen Urlaub inden USA. Die aktuelle Nachfrage bei Deutschlands führendemReiseveranstalter bestätigt die Umfrage: Die USA sind bei deutschenTUI Urlaubern das Sommer-Fernreiseziel Nummer eins mitBuchungszuwächsen im zweistelligen Prozentbereich. Besonders gefragtist das Rundreise-Angebot in Nordamerika. TUI bietet Rund- undErlebnisreisen in allen US-Bundesstaaten und allen kanadischenProvinzen. Insgesamt sind 650 Rundreisen und rund 1.000 Ausflüge beiTUI buchbar.Ruhe, Erholung und einzigartige Natur- und Kulturerlebnisse sinddie wichtigsten Kriterien für einen Traumurlaub: Bei der Gestaltungihres Traumurlaubs legen die Deutschen vor allem Wert auf Ruhe unddie Möglichkeit zum Abschalten: Für 45 Prozent ist dies ein wichtigesKriterium. Knapp dahinter liegen das Erleben von einzigartiger Naturund Kultur (44 Prozent). Gut essen und trinken (38 Prozent) sowie dasKennenlernen von Land und Leuten (37 Prozent) sind ebenfalls wichtigeKriterien. Direkte Strandlage (22 Prozent), Rundum-Service (21Prozent) sowie Abenteuer und außergewöhnliche Erlebnisse (15 Prozent)sind deutlich weniger wichtig, während ein umfangreiches Wellness-oder Sportangebot mit acht bzw. drei Prozent eine untergeordneteRolle spielt.Info: An der Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov(sogenannte Omnibus-Befragung) nahmen 2.027 Erwachsene teil. DieErhebung fand zwischen dem 14. und 16. Februar 2017 statt. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutscheBevölkerung ab 18 Jahren.Jede neunte TUI Reise fällt auf ein Fernreiseziel. Insgesamtbietet TUI über 15.000 Hotels und mehr als 520 Rundreisen auf derFernstrecke. Neben neuen Hotelangeboten profitieren Fernreisende imSommer 2017 von positiven Wechselkursen und attraktiven Reisepreisen.Besonders in der Dominikanischen Republik und in den VereinigtenArabischen Emiraten können Urlauber bares Geld sparen.Diese Meldung finden Sie auch im Pressebereich unterwww.tuigroup.com.Pressekontakt:Susanne Stünckel, Tel. +49(0)511 567-2104Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell