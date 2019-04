Hannover (ots) - Der Vorsitzende des Rates der EvangelischenKirche in Deutschland(EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm,zum Karfreitag 2019:"An Karfreitag erinnern wir Christen an das Leiden Jesu. Aus Liebezu den Menschen nimmt derjenige, in dem Gott sich den Menschengezeigt hat, den qual- und verzweiflungsvollen Tod am Kreuz auf sich.In diesem Leid und in dieser Verzweiflung ist Gott den Menschen ganznah. Und zwar gerade denjenigen, die selbst Opfer von Gewalt sind,den Sterbenden, den Verzweifelten und Leidenden.Weil sie an einen Gott glauben, der in seinem Sohn Jesus Christusdas Leid der Menschen selbst erfahren hat, gedenken die Christen auchall derjenigen, die heute Not und Unrecht erdulden. Und erinnerndabei zugleich an die Bosheit und die Gleichgültigkeit, den Hass undden Spott, der sich um dieses Kreuz versammelte. Denn in jeder undjedem einzelnen Leidenden begegnet uns das Ebenbild Gottes, wieelend, verlassen und geschunden er oder sie auch sein mag. Und unsbegegnen Menschen, die diese Würde mit Füssen treten. Auch diedunklen Seiten der Menschen sind in den Blick zu nehmen, auch siegehören zu Karfreitag. Gegenüber der Gottferne, die darin zumAusdruck kommt, machen wir die Botschaft Jesu von der Liebe Gottes,die selbst den Tod überwindet, stark. Gerade heute, wo der Ton derpolitischen Auseinandersetzung national wie international schärferwird, gilt es daran zu erinnern: Wo wir einander in dem Bewusstseingegenübertreten, dass wir zum Bilde Gottes geschaffen sind, da dürfenHass und Gewalt keinen Platz in unserem Miteinander haben. Denn Gottist kein Gott der Gewalt, sondern der Liebe."Hannover, 17. April 2019Pressestelle der EKDKatharina RatschkoDiese Pressemitteilung wird von der Pressestelle derEvangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zeitgleich verschickt.Mehrfachsendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell