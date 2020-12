Karen Ward und Tilmann Galler (J. P. Morgan AM): Investment-Ausblick 2021

07.12.2020

Überblick

Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken scheinen den Volkswirtschaften über das Gröbste der Covid-19-Krise hinweggeholfen zu haben, und Impfstoffe bieten Hoffnung, dass ein Ende in Sicht ist, was die politischen Entscheidungsträger dazu ermutigen sollte, in den nächsten Monaten mehr zu tun.

Die außerordentliche Schuldenlast der Unternehmen und Regierungen am Ende der Pandemie wird wahrscheinlich längerfristige Niedrigzinsen und eine Fortsetzung