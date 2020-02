Kardinal Reinhard Marx betroffen von Gewalttat mit zahlreichen Opfern in Hanau

Bonn (ots) - Zur Gewalttat gestern Abend (19. Februar 2020) in Hanau erklärt derVorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx:"Die Nachricht, dass in Hanau ein Mann zahlreiche Menschen getötet und verletzthat, macht mich fassungslos. Meine Gedanken und Gebete sind bei den Opfern undihren Angehörigen. Wir hoffen, dass die Verletzten bald genesen. In dieserSituation denken wir auch an die Menschen, die mit dieser schrecklichen Tat inihrer Nachbarschaft klar kommen müssen.Immer wieder erleben wir hasserfüllte und menschenverachtende Taten, bei denensich ein rechtsextremistischer Hintergrund herausstellt. Dabei erklären sichMenschen, die zu Tätern werden, selbst zu vermeintlichen Verteidigern unsererGesellschaft und unseres Landes. Nicht selten sind sie angestachelt vonbösartigen Parolen in sozialen Medien oder am Stammtisch. Darin wird invielerlei Gestalt eine Tendenz zu einem ausgrenzenden und aggressivenNationalismus und Rassismus sichtbar, der aus christlicher Perspektive durchnichts zu rechtfertigen ist.Dagegen setzen wir als Mehrheit in diesem Land weiterhin und unermüdlich Zeichender Hoffnung, des Friedens und des Zusammenhalts! Als Christen glauben wir, dassalle Menschen - gleich welcher Religion, Nation, Kultur oder Sprache - KinderGottes sind. Deshalb stehen mit allen Menschen gemeinsam ein gegen Gewalt undTerror. Das fängt bereits im Kleinen an: im Widerspruch gegenrechtspopulistische und gewalttätige Äußerungen im Netz und auch im direktenGegenüber mit Menschen, die christliche Werte von Nächstenliebe und Solidaritätfür ihre Zwecke missbrauchen."Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28823/4525981OTS: Deutsche BischofskonferenzOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell