Hamburg (ots) - Nach der Kritik von Papst Franziskus an der Kuriereagiert nun der mächtigste Deutsche im Vatikan. In der aktuellenZEIT sagt Kardinal Gerhard Ludwig Müller: "Auf keinen Fall möchte ichin der deutschen Presse zu einem Kontrahenten des Papstes stilisiertwerden!" Nach der Weihnachtsansprache des Papstes wurde gemutmaßt,dass Franziskus vor allem Müller als Vertrauten des ehemaligenPapstes Benedikt XVI. gemeint hatte. Zur ungewöhnlich deutlichenKritik von Franziskus an Intriganten im Vatikan sagt Müller: "Aufjeden Fall sind Intrigen und Komplotte mit der Berufsehre einesGeistlichen unvereinbar."Müller selbst war im Juli vom Reformpapst Franziskus aus dem Amtdes Glaubenspräfekten entlassen worden. Dazu sagt er in der ZEIT, ersei überrascht gewesen, "da weder objektive noch subjektive Gründegenannt wurden." Er räumt ein, den Stil des Papstes kritisiert zuhaben, aber: "Es ging nicht um mich. Ich hatte mich schützend vordrei der besten Mitarbeiter meiner Kongregation gestellt, die ohneAngabe von Gründen fristlos entlassen worden waren. Wenn das alsungehörig oder unklug interpretiert wird, sei's drum. Ich binPriester und kein Höfling. Basta!"Der viel kritisierte Kardinal sieht sich selbst nicht alsFranziskus' konservativen Gegenspieler: "Ich bin aus Prinzip keinAntipode zum Papst. Und schon gar nicht komme ich aus einerideologischen Richtung, ob man sie konservativ oder progressiv,rechts oder links nennt." Und weiter: "Papst Franziskus ist wederliberal noch konservativ und braucht keinen Gegenspieler, weder einenkonservativen noch einen progressiven."