Kardinal Marx zum Anschlag in Halle an der Saale

Bonn (ots) - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,Kardinal Reinhard Marx, erklärt zum heutigen Anschlag in Halle an derSaale (9. Oktober 2019):"Ich bin entsetzt und erschüttert über den feigen Anschlag vonHalle. Unser Mitgefühl gilt den Todesopfern, ihren Angehörigen undden Verletzten. Die Täter hatten offensichtlich gezielt die Synagogevon Halle ausgesucht, um am höchsten jüdischen Feiertag Blut zuvergießen. Wir stehen solidarisch an der Seite der jüdischenMitbürgerinnen und Mitbürger. Antisemitismus oder gar blinde Gewaltdürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Wir sind den Judenin unserem Land, unseren Schwestern und Brüdern, gerade in diesenStunden eng im Gebet verbunden."Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell