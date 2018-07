Kardinal Marx will Einwanderungsgesetz noch in dieser Legislatur

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat die Bundesregierung aufgefordert, noch in dieser Legislaturperiode ein Einwanderungsgesetz zu verabschieden. "Diese Koalition wäre in der Lage, die große Aufgabe anzugehen und ein Einwanderungsgesetz zu erlassen, das den Namen verdient", sagte Marx der Wochenzeitung "Die Zeit". Man habe sich in Deutschland viel zu lange nicht klargemacht, "dass wir ein Einwanderungsland sind".

Wichtig sei ein Gesetz, welches "die Fluchtursachen im Blick hat", so Marx.

