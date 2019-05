Hannover (ots) -Sperrfrist: 04.05.2019 11:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche in Hannoverhaben der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche inDeutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und derVorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx,heute (4. Mai 2019) die bundesweite Aktion "Woche für das Leben"eröffnet. Sie wird bis zum 11. Mai in katholischen und evangelischenKirchengemeinden begangen.In seiner Predigt zu Matthäus 14, 22-33, lenkte LandesbischofHeinrich Bedford-Strohm den Blick auch auf das Umfeld der Menschen,die sich das Leben genommen haben: "Studien sagen, dass ein Mensch,der sich das Leben nimmt, mindestens zehn Menschen aus seinemLebenskreis in eine schwere Krise stürzt. Das sind bei 10.000Suizidenten pro Jahr in Deutschland mindestens 100.000 Menschen."Natürlich stelle sich dann die Frage: "Wie können wir da überhauptnoch von Gott reden? Angesichts von so viel Verzweiflung? Angesichtsvon so viel unerhörten Gebeten?" Bedford-Strohm erinnerte an dieOsterbotschaft von der Auferstehung und die radikale Liebe, die darinzum Ausdruck komme: "Eine radikale Liebe, die so weit reicht, dasssie auch noch in die Abgründe der Verzweiflung vordringt." DieseLiebe sei stärker als die Verlorenheit, mit der die Verstorbenen inden Tod gegangen sind. Außerdem sagte er: "Wie könnte Gott die fallenlassen, die für sich nur noch den Todes-Ausweg gesehen haben, wo erihre Verzweiflung doch so gut kennt!"Zudem sprach Landesbischof Bedford-Strohm auch ein Versagen derKirche an: "Es ist eine historische Schuld der Kirche, dass sie vielzu lange diese offenen Arme Gottes dementiert hat, dass sie Menschen,die sich das Leben genommen haben, als Selbstmörder moralischverdammt hat, dass sie ihnen das Begräbnis verweigert hat, dass siedie Schuldgefühle der Angehörigen damit potenziert hat. Dass sie dasZeugnis der Auferstehung schuldig geblieben ist." Gleichzeitig dankteer den unzähligen haupt- und ehrenamtlich in den BeratungsdienstenTätigen für ihren Einsatz. Insbesondere die Telefonseelsorge habegroße Bedeutung für die Prävention.Kardinal Marx betonte in seiner thematischen Hinführung imGottesdienst, dass evangelische und katholische Christen seit 25Jahren die Woche für das Leben feiern. "Der Schutz des ungeborenenLebens und die Begleitung von Menschen, deren Leben zu Ende geht,also der Lebensschutz insgesamt - in diesen wichtigen Fragen wollenwir als Kirchen sichtbar in der Öffentlichkeit auftreten und unsereethische Haltung aus christlicher Perspektive vertreten", so KardinalMarx. "In diesem Jahr befassen wir uns - für manche überraschend, fürandere längst überfällig - mit einem weiteren Lebens-Thema: 'Lebenschützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern.' Was etwas nüchternin der Fachsprache Suizidprävention heißt, ist für uns als Kirchendie Aufforderung, jedem Menschenleben nachzugehen: den Bedrängten,den Verfolgten, den Ausgestoßenen, den Verzweifelten und auch denen,die sich mit dem Gedanken tragen, ihr Leben zu beenden. Das Lebenkann für manche Menschen lebensbedrohlich sein, Depression und Angstführen zu dem Wunsch, dem Leben ein Ende zu setzen. Mit unserenvielfältigen Angeboten - gerade in Caritas, Diakonie undTelefonseelsorge - leisten wir Hilfe, sind ansprechbar. Wir hören zu!Dazu lädt auch dieser Gottesdienst ein, Hörende zu sein." Zudemsprach Kardinal Marx sich für mehr Achtsamkeit aus: "Wir appellierenan unsere Gesellschaft um ein wachsames Miteinander, um einaufmerksames Auge auf den Nachbarn und um ein beherztes Eingreifen,wenn es um die Rettung und Begleitung eines Menschenlebens geht.Suizidprävention geht uns alle an! Gott ist ein Freund des Lebens!Für dieses Leben setzen wir uns ein. Wir wollen da sein, wo wirgebraucht werden. Das hat uns Jesus von Nazareth aufgetragen." DieWoche für das Leben sei ein starkes ökumenisches Zeichen für dasLeben und zwar vom Anfang bis zum Ende.Die Woche für das Leben widmet sich in diesem Jahr unter dem Titel"Leben schützen. Menschen begleiten. Suizide verhindern." derSuizidprävention und stellt die vielfältigen Beratungsangebote beiderKirchen für suizidgefährdete Menschen und ihre Angehörigen,insbesondere die Telefonseelsorge, in den Mittelpunkt. Vor demHintergrund von etwa 10.000 Suiziden und noch deutlich mehrSuizidversuchen in Deutschland pro Jahr will sie den Gründen vonDepression und Todeswünschen nachgehen und Wege für eine besserePrävention und Versorgung suizidgefährdeter Menschen aufzeigen.An dem ökumenischen Gottesdienst in Hannover mit zahlreichenTeilnehmenden aus Gesellschaft, Politik, Bildung, Medizin undReligionsgemeinschaften wirkten auch der hannoversche LandesbischofRalf Meister und Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ (Bistum Hildesheim)mit.Hintergrund: Die Woche für das Leben jährt sich in diesem Jahr zum25. Mal. Seit 1994 ist sie die ökumenische Initiative derkatholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland für dieAnerkennung der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit desmenschlichen Lebens in allen Phasen. Die Aktion, die immer zweiWochen nach Ostersamstag beginnt und sieben Tage dauert, will jedesJahr Menschen in Kirche und Gesellschaft für den Schutz desmenschlichen Lebens sensibilisieren.Das Themenheft und weitere Informationen stehen unterhttp://www.woche-fuer-das-leben.de zur Verfügung.Hannover, 4. Mai 2019 