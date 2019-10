Kardinal Marx spricht auf dem St. Michael-Jahresempfang in Berlin

Bonn (ots) - Vor einer Aufspaltung der Welt in Einzelinteressenund dem Zerfall ganzheitlicher Systeme in der Ökologie und Ökonomiehat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, KardinalReinhard Marx, gewarnt. "Wir gehören als globale Welt zusammen undwerden nicht zuletzt durch die derzeit im Vatikan tagendeAmazonassynode daran erinnert, neu zu lernen, was vernetztes Denkenfür die ganze Menschheitsfamilie bedeutet. Wir brauchen deshalb, sowie es auch Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato si' fordert,eine neue Idee des Fortschritts, deren Maßstab sich an denLebensbedingungen aller Menschen orientiert, besonders der Armen", soKardinal Marx gestern Abend (16. Oktober 2019) beim St.Michael-Jahresempfang des Katholischen Büros in Berlin. DieAmazonassynode in Rom verdeutliche die zentrale Frage, wie esweitergehe mit der Welt. "Deshalb müssen wir den jungen Menschendankbar sein, die auf die Straße gehen und uns in aller Klarheitdiese Fragen derzeit stellen", so Kardinal Marx. Die neue, von PapstFranziskus in Laudato si' angemahnte Fortschrittsidee dürfe niemandenunberührt lassen. "Das gemeinsame Haus der Welt ist uns allenanvertraut. Deshalb ist es gut, wenn in Rom derzeit gefragt wird, wieeine verantwortungsvolle Klimapolitik aussehen kann."Kardinal Marx erinnerte in seiner Ansprache vor mehr als 800Vertretern aus Kirche, Politik und Gesellschaft an die Verantwortungeines jeden einzelnen, die Folgen von Handlungen anzuschauen. "Wirerleben derzeit eine Gefahr des Wiedererstarkens von Nationalismen,von Rückwärtsbewegungen, von Einzelinteressen und Populismen allerArt. Wir haben eine Verantwortung für die Würde eines jeden Menschen.Wir brauchen eine Welt, die Individualismen überwindet, die einFreund-Feind-Denken, ein Lagerdenken hinter sich lässt", so KardinalMarx. Persönlich sei er zutiefst erschüttert gewesen, dass in Halleein solcher "krass vulgärer antisemitischer Angriff möglich gewesenist. Das darf nie wieder passieren! Wir stehen unverbrüchlich an derSeite unserer jüdischen Schwestern und Brüder! Wir werden auchweiterhin mit ihnen solidarisch sein. Deutlich unterstreiche ich: Niewieder werden wir uns trennen. Christen und Juden werden immerzusammen durch die Geschichte gehen bis der Herr wiederkommt".Vieles - auch im Populismus - beginne mit der Sprache. "Passen wirgemeinsam bei der Sprache auf! Wir dürfen die Sitten nicht verwildernlassen, nicht im Parlament, nicht auf der Straße, nicht imFreundeskreis. Wir lassen nicht zu, dass wir eine Sprache verwenden,die andere ausgrenzt, verunglimpft oder die rassistisch ist. Daswerden wir nicht hinnehmen!" In diesem Moment der Geschichte gehe esauch um die Zukunft der Demokratie, so Kardinal Marx. "Freiheit undDemokratie sind nicht fertig, sind keine Selbstläufer, sondernAufgabe und Anspruch - jeden Tag neu. Hier sage ich deutlich: DieKirche steht auf der Seite der Freiheit. Wo Populisten - auch imreligiösen Kontext - bereit sind, ihre Ziele durch eine Minderung derDemokratie und der Freiheit in Kauf zu nehmen, werden wir dagegenaufstehen!"Ausdrücklich warnte Kardinal Marx vor einer weiteren militärischenEskalation im Nahen Osten. Der Einmarsch der Türkei in Syrien sei einklarer Fall von Völkerrechtsbruch. "Wieder sind es die Menschen, diedie Opfer sind aufgrund eines politischen Kalküls. Die NATO ist eineWertegemeinschaft, das sollte gerade jetzt im Blick behalten werdenin einer Situation in Syrien, die erschreckend ist." Wo die Kirchekönne, wolle sie einen Beitrag zur Einheit der Menschheitsfamilieleisten. "Die Kirche ist Instrument der Einheit, sie ist nichtpolitische Partei, sie will zum Nachdenken anregen, um Ziele für dieMenschheitsfamilie zu finden und Orientierung zu geben. Das verstehenwir auch weiterhin als unseren Auftrag von Morgen", so Kardinal Marx.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell