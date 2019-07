"Karate macht Senioren glücklich" / Der Deutsche Karate Verband (DKV) wurde im Rahmen des Präventionskongresses in Bonn mit einem Best-Practice-Award ausgezeichnet (VIDEO)

Gladbeck (ots) -Große Ehre für den Deutschen Karate Verband (DKV). Im Rahmen desgrößten deutschen Präventionskongresses unter dem Titel "Gesundbleiben" wurde der DKV von der Gesellschaft für Prävention e.V. mitdem Best-Practice-Award in der Kategorie "Kommune" ausgezeichnet.In ihrer Begründung wies die Jury darauf hin, dass Karate eineSportart sei, die nicht nur augenscheinlich den Körper, sondern auchden Geist fordere und fördere. Mit ihren dazugehörigen Angebotenstelle sie (die Sportart, Anm. d. Red.) einen wichtigen Part imZugang zu diversifizierten Sportangeboten einer Stadt / Kommune fürjüngere und ältere Menschen dar. Und weiter: Zudem sei mittels einerwissenschaftlichen Studie nachgewiesen worden, dassMindfulness-Karate auch im Alter von über 55 Jahren positivenEinfluss auf die psychische Gesundheit nehme und damit eine wichtigeZielgruppe erreicht werde.Jens Spahn, Dr. Eckart von Hirschhausen und Prof. Dr. Ingo Frobösevor OrtVor über 450 geladenen Gästen, darunter BundesgesundheitsministerJens Spahn, der Mediziner, Autor und TV-Moderator Dr. Eckart vonHirschhausen und der Gesundheits-Experte Prof. Dr. Ingo Froböse, derdas Institut für Prävention und Rehabilitation an der DeutschenSpothochschule Köln leitet, nahm DKV-Präsident Wolfgang Weigert imBonner Telekom Dome die Laudatio und die Urkunde von Prof. Dr. WalterEichendorf, Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates,entgegen.Weigert führte in seiner Dankesrede aus, "dass Karate einegesundheitsfördernde Sportart ist" und dies nun durch dieEvaluationen der Universität Regensburg auch bewiesen worden sei.Damit mache Karate "nicht nur Senioren glücklich, sondern Karate istLeben - lebenslang".Pressekontakt:DEUTSCHER KARATE VERBAND e.V.Dirk KaiserMedien-ReferentAm Wiesenbusch 15D-45966 GladbeckTel.: 02043/2988-0Mobil: 0171/6824567Mail: dirk.kaiser@karate.dewww.karate.deOriginal-Content von: Deutscher Karate Verband, übermittelt durch news aktuell