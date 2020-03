Karate-Bundesliga startet mit Toyota als Namensgeber und Sportdeutschland.TV als Digital-Partner ins Jahr 2020

Gladbeck (ots) - Die Karate-Bundesliga kehrt auf die nationale Bühne zurück -und das mit Toyota als Namensgeber. "Wir sind begeistert von der Leidenschaft,mit der der Deutsche Karate Verband im olympischen Jahr 2020 dieKarate-Bundesliga neu einführt. In Tokio wird Karate erstmals als olympischeDisziplin dabei sein, im Heimatland dieser Sportart - und natürlich auch vonToyota. Wir freuen uns deshalb sehr, Teil dieses Neubeginns zu sein", erklärtKlaus Kroppa, Marketing-Direktor der Toyota Deutschland GmbH.Drei Termine: 8. März, 27. September und 24. OktoberDie Kooperation umfasst Werbe- und Kommunikations-Maßnahmen im Rahmen der dreiVeranstaltungen, die am 8. März in Hamburg (Hinrunde, edel-optics.de Arena), am27. September in Berlin (Rückrunde, Horst-Kober-Sportzentrum) und am 24. Oktoberin Hagen (Playoffs, Krollmann Arena) stattfinden. In Hagen werden somit dieMannschaftsmeister im Kumite-Wettbewerb (Zweikampf) ermittelt.15 Herren- und zwölf Damen-Teams aus 13 Landesverbänden nehmen an der ToyotaKarate-Bundesliga teil. Gekämpft wird bei den Herren in drei Fünfer-, bei denDamen in zwei Sechser-Gruppen jeweils nach dem Modus "Jeder gegen Jeden".Weitere Informationen zu den Teams, den Gruppeneinteilungen und dem Modus findensich unter https://www.karate.de/de/karate/bundesliga.php?navid=816560816560"Es freut uns sehr, dass wir die Bundesliga neu auflegen", äußerte sichDKV-Präsident Wolfgang Weigert (65) zum "Comeback" der Mannschaftsmeisterschaft.Mit Blick auf Tokio werde die Bundesliga der Sportart hierzulande sicherlicheinen weiteren Aufmerksamkeitsschub verschaffen, so Weigert weiter.Sportdeutschland.TV überträgt auch die Deutsche MeisterschaftZu sehen sein werden die drei Events auf Sportdeutschland.TV. Das Unternehmenhat mit dem DKV eine umfangreiche Medien-Partnerschaft im Digital-Bereich bis2022 vereinbart. Bestandteil dieser Kooperation sind neben denBundesliga-Übertragungen (live, on demand, Highlight-Zusammenfassungen) unteranderem auch Streams von den nationalen Meisterschaften der Leistungsklasse am7. März in Hamburg auf der digitalen Plattform Sportdeutschland.TV.Pressekontakt:DEUTSCHER KARATE VERBAND e.V.Dirk KaiserMedien-ReferentMobil: 0171/6824567Mail: dirk.kaiser@karate.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135226/4537649OTS: Deutscher Karate VerbandOriginal-Content von: Deutscher Karate Verband, übermittelt durch news aktuell