Kaputte Scheibe bis Einbruchdiebstahl: Beratung im Versicherungsfall

München (ots) -- Über 300 CHECK24-Versicherungsexperten unterstützen Kunden auchim Schadensfall- Photosafe und Unwetterwarnung: CHECK24 Hausrat hilft bevor eszum Schaden kommt- CHECK24 ist fairster digitaler VersicherungsmaklerDas wünscht sich niemand: Sie kommen aus dem Urlaub und bemerken,dass in Ihre Wohnung eingebrochen und Gegenstände gestohlen wurden.Ein ganz klarer Fall für die Hausratversicherung. Doch welcheInformationen braucht der Versicherer und welche Dokumente muss maneinreichen? Auch im Schadensfall unterstützen über 300CHECK24-Versicherungsexperten Kunden an sieben Tagen die Woche perTelefon und E-Mail.Die CHECK24-Experten prüfen, ob es sich um einen Versicherungsfallhandelt. Der Weg zur Post oder einem Faxgerät bleibt Kunden erspart.Über ein Formular im CHECK24-Versicherungscenter übermitteln sie ganzeinfach alle notwendigen Informationen und laden Fotos, z. B. einerbeschädigten Fensterscheibe und Dokumente, z. B. Rechnungen hoch.Photosafe und Unwetterwarnung: CHECK24 Hausrat hilft bevor es zumSchaden kommtIm Schadensfall sind digitale Nachweise besonders wertvoll, wenndas Hab und Gut beispielsweise durch einen Brand stark beschädigtoder gestohlen wurde. Im Photosafe von CHECK24 können KundenRechnungen und Fotos ihres Hausrats oder auch Gutachten ihrerWertsachen, wie Schmuck oder Antiquitäten, hochladen. Die Dateienlagern sicher auf deutschen Servern und können im Schadensfalleinfach an das Online-Formular angefügt werden.Als Vorreiter der Digitalisierung treibt CHECK24 Innovationenvoran. Bald wenden CHECK24-Kunden einen Hausratschaden sogar ab,bevor er entsteht. Sie erhalten bei einer Unwetterwarnung desDeutschen Wetterdienstes an ihrem Wohnort eine SMS von CHECK24. Sokönnen Kunden rechtzeitig die Fenster schließen oder Gartenmöbel indie Garage stellen und einen Sturmschaden verhindern.CHECK24 ist fairster digitaler Versicherungsmakler -Vergleichsportale fördern WettbewerbCHECK24 gehört mit der Gesamtnote "sehr gut" laut ServiceValue undFOCUS MONEY zu den fairsten digitalen Versicherungsmaklern. In dasUrteil fließen die Kategorien "faire Produktangebote", "faireVertragsordner", "faire Kundenberatung", "faire Kommunikation" und"fairer Schadenservice" ein.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonVersicherungen. Im Bereich der Kfz-Versicherung sparten Verbraucherso innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab einerepräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).*)*)Die vollständige Studie unter:https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell