Kapsch Trafficcom: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Kapsch TrafficCom":

An der Börse Vienna schloss die Kapsch Trafficcom-Aktie am 08.08.2018 mit dem Kurs von 38,95 EUR. Die Kapsch Trafficcom-Aktie wird dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Kapsch Trafficcom nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Kapsch Trafficcom. Die Diskussion drehte sich an zehn Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Kapsch Trafficcom daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Kapsch Trafficcom von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Kapsch Trafficcom schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hardware auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,76 % und somit 1,66 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,1 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,78 ist die Aktie von Kapsch Trafficcom auf Basis der heutigen Notierungen 37 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hardware" (28,06) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".