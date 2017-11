Kapsch TrafficCom: Erhebliches Aufwärtspotenzial?

Liebe Leser,

die Kapsch TrafficCom hat eine beherrschende Stellung im Markt für die elektronische Mauterhebung und baut ihre Position in weiteren Bereichen des Marktes für intelligente Transportsysteme aus. Das Geschäftsmodell ist attraktiv, mit einem soliden, wiederkehrenden Cashflow. Geführt wird das Unternehmen von der Gründer-Familie, die auch einen Großteil der Aktien besitzt.

12% Marktwachstum

Der Markt für intelligente Transportsysteme, bewertet mit rund 17 Mrd. $ im Jahr 2016, soll bis 2020 jährlich um 9% wachsen. Der Bereich elektronische Mauterhebung soll sogar noch schneller – um 12% pro Jahr – wachsen. Diese Wachstumserwartungen sind nicht überraschend.

Der Trend zur Urbanisierung führt zu einer höheren Fahrzeugdichte in den Städten, was zu größeren Staus und höheren Umweltbelastungen führt. Intelligente Verkehrsmanagementsysteme und Preismodelle sind mehr und mehr als Lösungen sowohl für den Druck auf die bestehende Verkehrsinfrastruktur als auch in Bezug auf die negativen Effekte für die Umwelt gefragt.

Nummer 1 als Technologieanbieter

Kapsch hat eine starke Wettbewerbsposition in diesem attraktiven Markt. Das Unternehmen hat einen Marktanteil von rund 10% und ist als Technologieanbieter die Nummer 1. Zudem nimmt Kapsch als Systemintegrator weltweit eine dominante Stellung ein. Als Systemintegrator verkauft das Unternehmen nicht nur Hardware, sondern bietet seinen Kunden schlüsselfertige Komplettsysteme inklusive Design, Errichtung und Integration von Komponenten und Subsystemen, wie z. B. die Mautstationen und das Zentralsystem an.

Viele von diesen Kunden wollen auch, dass Kapsch den technischen Betrieb (Wartung) und/oder den kommerziellen Betrieb (Callcenter oder Zahlungsprozesse) übernimmt. Das führt bei Kapsch zu einem wiederkehrenden Umsatz mit einer hohen Marge. Während die installierte Basis mit jedem neuen Projekt größer wird, wird dieser wiederkehrende Umsatz ebenfalls größer und größer.

Umsatz steigt um 8%

Im 1. Quartal 2017 steigerte Kapsch TrafficCom den Umsatz um 7,9% auf 164,3 Mio. €. Erfreulicherweise stieg sowohl im Segment Electronic Toll Collection (ETC) als auch im Segment Intelligent Mobility Solutions (IMS) der Umsatz. Auf die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) entfielen 64,9% des Umsatzes. Die Region Americas (Nord- und Südamerika) steuerte 29,6% bei und die Region APAC (Asien-Pazifik) 5,5%.

Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 11,7 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 17,6 Mio. €. Das entspricht einer EBIT-Marge von 7,1%. Negative Währungseffekte belasteten das EBIT mit 3,8 Mio. €. Zudem enthielt das EBIT im Vorjahresquartal einen positiven Einmaleffekt in Höhe von 3,0 Mio. €. Bereinigt um alle Einmaleffekte war die EBIT-Entwicklung nahezu stabil.

Unterm Strich hat Kapsch mit 6,6 Mio. € knapp die Hälfte weniger verdient. Dass sich der Gewinneinbruch nur unwesentlich auf den Kurs ausgewirkt hat, liegt auch daran, dass Kapsch ein Familienunternehmen ist. Solche Unternehmen denken nicht in Quartalen, sondern es stehen langfristige Strategien im Vordergrund. Mobilität, Sicherheit und Digitalisierung sind die kommenden Schwerpunkte von Kapsch.

Erhebliches Aufwärtspotenzial

Die Aktie von Kapsch notiert bei 46,15 € und damit rund 165% höher als der tiefste Punkt in den vergangenen 5 Jahren. Trotzdem hat Kapsch immer noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Basierend auf meinen Schätzungen erwarte ich eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von rund 12%. Als Sahnehäubchen bekommen Sie obendrauf eine Dividendenrendite von 3,4%.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.