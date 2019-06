Kapsch TrafficCom AG Aktie: Wer hätte das gedacht?

Ein starkes 3. Quartal half Kapsch die enttäuschenden Ergebnisse des 1. Halbjahres weitgehend wettzumachen. So stieg in den ersten 9 Monaten der Umsatz um 5,2% auf 533 Mio €. Das operative Ergebnis (EBIT) verringerte sich um 4,9% auf 33,6 Mio €. Zum Halbjahr lag das EBIT noch 29,5% unter dem Vorjahreswert. Die Wertberichtigung eines Steuerguthabens in Brasilien verhinderte allerdings ein noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung