Kapsch TrafficCom AG Aktie: Gewinneinbruch wirkt sich nur unwesentlich auf den Kurs aus!

im 1. Quartal steigerte Kapsch den Umsatz um 7,9% auf 164,3 Mio €. Erfreulicherweise stieg sowohl im Segment Electronic Toll Collection (ETC) als auch im Segment Intelligent Mobility Solutions (IMS) der Umsatz. Auf die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) entfielen 64,9% des Umsatzes. Die Region Americas (Nord- und Südamerika) steuerte 29,6% bei und die Region APAC (Asien-Pazifik) 5,5%. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 11,7 Mio € unter dem Vorjahreswert von 17,6 Mio €. Das entspricht einer EBIT-Marge von 7,1%. Negative Währungseffekte belasteten das EBIT mit -3,8 Mio. €.

Langfristige Strategien stehen im Vordergrund

Zudem enthielt das EBIT im Vorjahresquartal einen positiven Einmaleffekt in Höhe von 3,0 Mio €. Bereinigt um alle Einmaleffekte war die EBIT-Entwicklung nahezu stabil. Unterm Strich hat Kapsch mit 6,6 Mio € knapp die Hälfte weniger verdient. In den USA wurden nach der Integration des von Schneider Electric akquirierten Transportation-Geschäfts die Synergien noch nicht voll realisiert. Im Zuge der Verlängerung des Mautprojekts in Tschechien musste Kapsch die Preise senken.

Es gilt jetzt, den dadurch entstandenen Gewinnrückgang in den nächsten Quartalen durch profitables Neugeschäft auszugleichen. Dass sich der Gewinneinbruch nur unwesentlich auf den Kurs ausgewirkt hat liegt auch daran, dass Kapsch ein Familienunternehmen ist. Die denken nicht in Quartalen, sondern es stehen langfristige Strategien im Vordergrund. Mobilität, Sicherheit und Digitalisierung sind die kommenden Schwerpunkte von Kapsch.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.