Kapsch BusinessCom auf Wachstumskurs im DACH-Raum

Wien (ots) - Österreichs führender Digitalisierungspartner ist ab sofort durchdie Übernahme von eCrome Systems AG auch in der Schweiz mit einer Niederlassungvertreten. Zusätzlich intensiviert Kapsch die strategischeVertriebspartnerschaft mit UPC Schweiz. In Deutschland wurde Kapsch CarrierSolutions GmbH final in Kapsch BusinessCom eingegliedert. Durch die neuenZuwächse baut Kapsch BusinessCom seine Marktpräsenz im DACH-Raum massiv weiteraus.Der österreichische ICT-Marktführer stärkt über die Landesgrenzen hinaus sowohlseine Präsenz als auch sein Serviceangebot. "Wir positionieren uns als ICT- undDigitalisierungspartner in der DACH-Region", so Jochen Borenich, Vorstand KapschBusinessCom. Durch die neuen Niederlassungen ist Kapsch BusinessCom noch näheran seinen Kunden in Deutschland und der Schweiz. "Zudem wird das zusätzlicheKnow-how eine strategisch wertvolle Ergänzung zu unseren eigenen Servicesbringen", ergänzt Borenich. So sollen durch die Zuwächse unter anderem dieGeschäftsbereiche Carrier und Energieversorger bzw. Healthcare gestärkt werden.eCrome Systems AG wird Kapsch BusinessComDie 1995 gegründete eCrome Systems AG mit Sitz in St. Gallen ist ein auf ManagedServices spezialisierter IT Systemintegrator in den Bereichen Data Center-,Netzwerk- und Collaboration-Lösungen. Über 50 Referenzkunden bilden dabei dasideale Fundamtent für die weitere Marktentwicklung mit dem Gesamtportfolio derKapsch BusinessCom. Teil der Übernahme von eCrome Systems AG ist auch die 100 %Tochter eCrome Medical AG, die auf eHealth Lösungen spezialisiert ist. "In denletzten Jahren baute eCrome erfolgreich langfristige IT-Service-Verträge auf undpasst daher perfekt zu uns als führenden IT-Managed Services Partner inÖsterreich", erklärt Jochen Borenich. Die Leitung in der Schweiz bleibt beimaktuellen Geschäftsführer Emil Friedauer. In den nächsten Schritten folgt dielangsame Integration in Kapsch BusinessCom und der Ausbau des Portfolios.ICT- und Digitalisierungspartner für UPC SchweizBereits seit über einem Jahr adressiert Kapsch mit seinem Vertriebspartner UPC(dem zweit größten Carrierunternehmen der Schweiz) Security- undNetzwerklösungen sowie Netzwerkservices am Schweizer Markt und konnte erstegroße Projekte wie zum Beispiel das Netzwerk-Outsourcing der ThurgauerKantonalbank für sich gewinnen. Die Bank mit über 21 Milliarden SchweizerFranken Bilanzsumme setzt für die Erneuerung und Betriebsführung seinerkompletten Netzwerkinfrastruktur für die nächsten sechs Jahre auf die Expertisevon Kapsch BusinessCom.Etabliert in DeutschlandAnfang April 2018 wurde die deutsche Kapsch Carrier Solutions GmbH final inKapsch BusinessCom integriert. "Mit der Integration der deutschenNiederlassungen nutzen wir Synergien in den Bereichen Portfolio, Know-how undZielgruppen, bauen unseren Branchenfokus Carrier und Energieversorger aus undkönnen den deutschen Markt mit unserem in Österreich bereits sehr erfolgreichenDigitaliserungsansatz adressieren", so Jochen Borenich. Mit dem deutschenBüromöbelhersteller Sedus entwickelte Kapsch beispielweise eine intelligenteBürolösung für smart-working-Umgebungen auf Basis einer Kapsch IoT-Lösung.Kapsch BusinessCom in Deutschland verfügt derzeit über ein umfassendes Angebotvon Übertragungstechnik und Securitylösungen über Funk- und Informationstechnik,Voice and Data over IP bis hin zu Richtfunk-, DSL- und Glasfaser-Accesslösungenund wird sich in Zukunft als Digitalisierungspartner für verschiedenste Branchenam deutschen Markt positionieren. Für die Geschäftsführung zeichnen sich RalfArweiler und Wolfgang Matschke verantwortlich. Am Haupsitz in Neuss beiDüsseldorf und am Frankfurter Standort setzte Kapsch unter anderem bereitsProjekte für QSC, ONTRAS, Helvetia und M-Net um.Kapsch BusinessCom ist ein Unternehmen der Kapsch Group und unterstützt alsführender Digitalisierungspartner Unternehmen bei der Steigerung der BusinessPerformance und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Kapsch agiert dabei alsBerater, Systemlieferant und Dienstleistungsanbieter. Mit seinem umfassendenKnow-how im Umgang mit großen Datenmengen und Security sowie einer Vielzahlerfolgreicher Use Cases in zahlreichen Branchen ist Kapsch BusinessCom derideale Begleiter bei der digitalen Transformation. Das umfangreiche Portfolio inÖsterreich, Rumänien und der DACH-Region umfasst Technologielösungen fürintelligente und vor allem sichere ICT-Infrastruktur, smarte Gebäude-, Medien-und Sicherheitstechnik sowie Outsourcing-Services. Kapsch setzt dabei aufHerstellerunabhängigkeit und Partnerschaften mit weltweit führenden Anbieternwie HPE, Cisco oder Microsoft sowie auf ein breites Netzwerk aus Partnern ausder Forschung und branchenspezifischen Lösungsanbietern - vom Start-Up bis zumGroßkonzern.Kapsch BusinessCom hat über 17.000 Kunden - z.B. Allianz, Erste Bank, ÖBB, OMV,ORF oder Vodafone - und betreut diese lokal und global. Rund 1.200Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kapsch BusinessCom erzielten imGeschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von rund 318 Mio. EUR.