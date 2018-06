Unterföhring (ots) - Pop vs. Rock! Kappe gegen Matte! In den neuenAusgaben von "Schlag den Star" kämpft Popsänger Pietro Lombardi gegenRockmusiker Gil Ofarim. Die Vollblutmusiker treten in bis zu neunRunden im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampfund Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. DerGewinner erhält 50.000 Euro. Außerdem bei "Schlag den Star": "Mr.Universum" Ralf Moeller vs. "Mr. Comedy" Faisal Kawusi. Elton führtbei "Schlag den Star" durch den Abend, Elmar Paulke kommentiert.Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool TV.Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de.Die ProSieben-Sommerspiele im Überblick:Donnerstag, 26.07., 20:15 Uhr: "Schlag den Star"Donnerstag, 02.08., 20:15 Uhr: "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star"Donnerstag, 09.08., 20:15 Uhr: "Schlag den Star"Donnerstag, 16.08., 20:15 Uhr: "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star"Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell