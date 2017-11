Kapitalmarktausblick 2018: Ende der trügerischen Ruhe? (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Kapitalmärkte zwischen wirtschaftlichem Aufschwung undgeldpolitischer Normalisierung- Weltwirtschaft sollte 2018 um 3,8 Prozent wachsen, deutschesBruttoinlandsprodukt stabil bei mindestens 1,8 Prozent- Unternehmensgewinne könnten 2018 Aktienkurse treiben, Rentenunter Druck- DAX-Ziel für Ende 2018: 14.100 PunkteDie Weltwirtschaft sollte im Jahr 2018 anhaltend solide wachsenund die US-Geldpolitik sich allmählich normalisieren. Damit rechnendie Kapitalmarktexperten der Deutschen Bank in ihrem heute inFrankfurt veröffentlichten "Kapitalmarktausblick 2018". Sie weisenallerdings auch auf mögliche ökonomische Gefahren hin, vor allem aufeine zu schnell steigende Inflation. "Wenn der Preisdruck stärker alserwartet zunehmen sollte, könnten sich die Notenbanken zu einemaggressiveren Ausstieg aus ihrer nach wie vor expansiven Geldpolitikgedrängt fühlen - mit entsprechend negativen Auswirkungen auf diekonjunkturelle Entwicklung weltweit", sagte Stefan Schneider,Chefökonom für Deutschland bei Deutsche Bank Research.Das Jahr 2018 stehe daher im Zeichen zweier marktbestimmenderFaktoren: Auf der einen Seite die starke Weltkonjunktur, auf deranderen Seite die Notenbanken, die einen behutsamen Übergang zu einerweniger expansiven Geldpolitik schaffen müssen. "Das ist deshalbherausfordernd, weil es für den Ausstieg aus einer Nullzinspolitikkeinen Präzedenzfall gibt - die Währungshüter müssen unerforschtePfade einschlagen und sich dementsprechend vorsichtig bewegen", sagteUlrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden derDeutschen Bank. "Wir sind jedoch optimistisch, dass dergeldpolitische Kurs der Notenbanken die Weltwirtschaft 2018 nichtnachhaltig negativ beeinflussen wird."Volkswirtschaft: Volle Kraft vorausDie Weltkonjunktur befindet sich in einem robusten Aufschwung, dersich im kommenden Jahr fortsetzen sollte. Dabei dürfte das Wachstumder bedeutenden Wirtschaftsregionen auch 2018 über ihremPotenzialwachstum liegen. "Gestützt wird dieser Trend vor allem durcheinen spürbaren Anstieg des lange Zeit schwächelnden Welthandels",sagte Schneider. Gleichzeitig verschieben sich die konjunkturellenImpulsgeber: "War es bislang hauptsächlich der private Verbrauch, deraufgrund einer positiven Arbeitsmarktentwicklung und ölpreisbedingterKaufkraftgewinne das Wachstum trieb, gewinnen jetzt Investitionen inMaschinen und Ausrüstungen an Bedeutung - sowohl in den Industrie-als auch in den Schwellenländern", hob Stephan hervor. "Insgesamtdürfte das Weltwirtschaftswachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt2018 mit knapp vier Prozent ähnlich hoch ausfallen wie in diesemJahr", prognostizierte Schneider. Geopolitische Risiken und einestärker als erwartete Inflationsentwicklung könnten den Aufschwungallerdings bremsen.Europa und Deutschland: Zyklischer Aufschwung setzt sich fortAnzeichen für eine spürbare konjunkturelle Verlangsamung in derEurozone sieht die Deutsche Bank derzeit nicht. Trotz derUnsicherheit über das Fortkommen der laufenden Brexit-Verhandlungensowie über das Ergebnis der anstehenden italienischen Parlamentswahlim Frühjahr rechnen die Experten der Bank für das kommende Jahr miteinem Wirtschaftswachstum von soliden zwei Prozent. Das sollte dieEuropäische Zentralbank (EZB) dazu veranlassen, ihrAnleiheankaufprogramm bis Ende 2018 auslaufen zu lassen. "Wir haltenEZB-Leitzinserhöhungen Mitte 2019 für möglich", sagte Stephan.In Deutschland dürfte der anhaltende Aufschwung am Arbeitsmarktbei den kommenden Tarifverhandlungen zu höheren Lohnabschlüssenführen. "Wir gehen davon aus, dass sich dies in einer höherenInflationsrate niederschlagen wird, die sich Ende 2018 derZwei-Prozent-Marke annähern könnte", so Schneider. Die durch denüberraschenden Abbruch der Jamaika-Sondierungsgespräche entstandenenUnsicherheiten dürften sich in den Stimmungsindikatoren zwarniederschlagen, die deutsche Konjunktur insgesamt aber nur begrenztbelasten. "Wir sehen nach wie vor eine realistische Chance, dass eineneue Regierung ohne Neuwahlen gebildet werden kann", sagte Schneider.Die Deutsche Bank erwartet für 2018 ein Wirtschaftswachstum inDeutschland von rund zwei Prozent.USA: Starkes Wachstum mit Luft nach obenDie US-Konjunktur wird zunehmend von einem breiten Fundamentgetragen: Neben dem traditionell starken Konsum ziehen auch dieInvestitionen der Unternehmen an. "Dieser Aufwärtstrend wird sichfortsetzen und sogar noch verstärken, wenn die angekündigteSteuerreform umgesetzt wird", betonte Stephan. Gleichzeitig würdensich die Auswirkungen des im Februar 2018 anstehenden Wechsels an derSpitze der US-Notenbank in Grenzen halten. "Jerome Powell wird denKurs seiner Vorgängerin Janet Yellen beibehalten, weshalb wirweiterhin von vier Zinsschritten bis Ende 2018 ausgehen - inklusiveeines Zinsschritts noch in diesem Dezember." Die Prognose derDeutschen Bank für das US-Wirtschaftswachstum im kommenden Jahrbeträgt 2,6 Prozent - im Vergleich zu 2,2 Prozent für 2017.Währungen: Kurswechsel beim WechselkursDie besser als zu Jahresbeginn erwarteten Wirtschaftsdaten in derEurozone haben die Gemeinschaftswährung im laufenden Jahr gestützt."Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend im ersten Halbjahr 2018umkehren und der US-Dollar zum Euro wieder an Stärke gewinnenkönnte", sagte Stephan. Grund dafür sei hauptsächlich die Geldpolitikder Fed. Trotzdem könnte der Euro bereits im zweiten Halbjahr 2018verlorenen Boden wiedergutmachen: Weil die EZB gegen Ende des Jahresihr Ankaufprogramm auslaufen lassen dürfte und möglicherweise ersteDiskussionen um Zinserhöhungen anstößt, könnten Marktteilnehmer voneiner restriktiveren EZB-Geldpolitik ausgehen. Nach einemzwischenzeitlichen Hoch der US-Währung von möglicherweise unter 1,15US-Dollar je Euro erwartet die Deutsche Bank daher Ende 2018 einenwiedererstarkten Euro um 1,20 US-Dollar.Anlageklassen, Regionen und BranchenAnleihen - Abschied fällt schwerNach einem herausfordernden Jahr 2017 dürfte 2018 fürRentenanleger kaum besser werden. Laut Stephan sei es zwar verfrüht,von einem Bärenmarkt (anhaltend fallende Kurse) zu sprechen; derjahrzehntelange Bullenmarkt (anhaltend steigende Kurse) laufe aberaus: "Wir rechnen sowohl am kurzen als auch am langen Ende derZinskurve mit weiter steigenden Zinsen in den USA und der Eurozone."In den USA sollten sich neben den erwarteten Leitzinsanhebungen auchdie kürzere Fed-Bilanz sowie die geringerenLeistungsbilanzüberschüsse Chinas - beides verbunden mit wenigerKäufen von US-Staatsanleihen - dämpfend auf die Kurse auswirken. "Inder Eurozone ist zwar nicht mit deutlich steigendenKapitalmarktzinsen zu rechnen", so Stephan, "allerdings erwarten wirauch für deutsche Staatsanleihen - das Vergleichsmaß für Anleihen ausdem Euroraum - anziehende Renditen: Bundesanleihen mit zehnjährigerLaufzeit sollten zum Jahresende 2018 bei rund einem Prozent liegen."Aus Renditegesichtspunkten könnte sich ein Blick abseits derIndustrieländer lohnen. "Das höhere Zinsniveau in denSchwellenländern erkauft man sich aber mit größeren Risiken. Vorallem Papiere in Lokalwährungen dürften bei steigenden US-Zinsenzunehmend unter Druck geraten", gab Stephan zu bedenken.Aktien - Die letzte Meile ist die schönsteDer Aufwärtstrend an den globalen Aktienmärkten geht im März 2018ins zehnte Jahr. "Da könnte es sein, dass Marktteilnehmer aufgrunddes bereits lange laufenden Zyklus im kommenden Jahr eine höhereRisikoprämie verlangen", sagte Stephan. Trotzdem blieben dieAussichten aufgrund der starken Weltkonjunktur interessant: "Wirglauben, dass die Kurse weiter steigen können, möglicherweise sogarüber 2018 hinaus." Hoffnung mache insbesondere die Tatsache, dass dieUnternehmensgewinne mittlerweile die Haupttreiber derKursentwicklungen sind. "Während die Unternehmensbewertungen sogarleicht sinken könnten, liegen die Gewinnerwartungen für das kommendeJahr weltweit im Schnitt bei soliden zehn Prozent", erläuterteStephan. "Aktien könnten für entsprechend risikobereite Anleger auch2018 eine Rolle spielen." Die Deutsche Bank bevorzugt dabei zyklischeSektoren wie Technologie, Finanzen, Industrie und zyklischer Konsum.Im Spannungsfeld von Konjunktur und Notenbankpolitik müssten Anlegerallerdings mit größeren Kursschwankungen rechnen. "Nach den moderatenSchwankungen in diesem Jahr entsprächen temporäre Kursausschlägeeiner Normalisierung der Märkte", sagte Stephan.Dem deutschen Aktienmarkt dürfte weiterhin seine zyklischeAusrichtung zugute-kommen - auch wenn die Kurse dadurch stärkerschwanken könnten. Von den verbesserten globalen Konjunkturaussichtenkönnten vor allem Unternehmen mit Hauptabsatzmärkten außerhalbEuropas profitieren. Stephan sieht den DAX Ende 2018 bei 14.100Punkten.USA: Positive Entwicklung durch starke UnternehmensgewinneDie Treiber des US-Aktienmarkts sind im laufenden Jahr unteranderem die Unternehmensgewinne, die in der Breite steigen. LautStephan könnten die Gewinne pro Aktie im S&P 500 im Jahr 2017 um gutzwölf Prozent zulegen. Zwar seien die Bewertungen von US-Aktieninsgesamt bereits vergleichsweise ambitioniert. "Aufgrund desniedrigen Zinsniveaus und der hohen Eigenkapitalrendite derUnternehmen halte ich sie jedoch nicht für ungerechtfertigt", sagteStephan. Ein weiterer interessanter Aspekt sei, dass Anleger zuletztoffensichtlich solche Unternehmen bevorzugten, die mehr in das eigeneWachstum und damit die Zukunft investieren. Denn Aktien von Firmenmit höheren Investitionsausgaben entwickeln sich jüngst besser. DieDeutsche Bank erwartet 2018 weiter steigende Gewinne undInvestitionen. Für den S&P 500 rechnet sie am Jahresende 2018 miteinem Stand von 2.850 Punkten.Asien: Japan und China im WandelIn Asien liegt der Fokus der Deutschen Bank auf japanischen undchinesischen Aktien. In Japan kletterte der Leitindex Nikkei zuletztauf ein 25-Jahres-Hoch und die Aussichten sind weiter positiv. "Denmultinationalen japanischen Unternehmen kommt der anziehendeWelthandel zugute", sagte Stephan. Dass der Yen im bisherigenJahresverlauf im Durchschnitt schwächer gehandelt wird als im Jahr2016, helfe den japanischen Exporten. Hinzu kommen großeBargeldreserven japanischer Unternehmen, die auf lange Sicht entwederüber Dividenden und Aktienrückkäufe an Anleger fließen sollten oderfür Investitionen genutzt werden könnten. Am chinesischen Aktienmarktsei die Entwicklung der Liberalisierung spannend. Denn durch dielangfristig hohe Sparquote der Chinesen haben diese umgerechnet rund10 Billionen US-Dollar angehäuft, die mittelfristig auch außerhalbFestland-Chinas investiert werden könnten. Durch die sogenanntenStock Connects werden die Börsen Hongkongs und Festland-Chinasverbunden. "Durch die fortschreitende Liberalisierung von Wirtschaftund Börsen wird es für Chinesen einfacher, Geld globaler unddiversifizierter anzulegen", so Stephan. Außerdem könnte dieAufmerksamkeit internationaler Investoren für chinesischeFestland-Aktien durch die Öffnung der Märkte sukzessive zunehmen.Immobilien: Kein Ende in SichtAngesichts des weltweit anhaltenden Trends zur Urbanisierungscheinen die Märkte für Wohnimmobilien in Ballungszentren weiterhininteressant. "Das gilt auch für Deutschland, wo das Angebot in vielengroßen Städten mit dem Nachfragewachstum nicht mithalten kann - eswird schlicht zu wenig gebaut", sagte Stephan. Im Segment derGewerbeimmobilien könnten Büroflächen in den globalenMetropolregionen vom zunehmenden Stellenwert desDienstleistungssektors profitieren. Besonders interessant scheinenaus Sicht der Deutschen Bank moderne Logistikimmobilien. "DerOnlinehandel erfordert zunehmend effiziente und agileBeschaffungsketten, um die steigenden Kundenerwartungen an Lieferzeitund Flexibilität erfüllen zu können", so Stephan. Die Nachfrage nachentsprechenden Flächen dürfte 2018 weltweit zulegen, klassischeEinzelhandelsobjekte und Einkaufszentren dagegen weiter unter Druckgeraten.Rohstoffe - Renaissance des (Super-)ZyklusAm Rohstoffmarkt dürften sich die Notierungen im kommenden Jahrweiter stabilisieren. Das gilt auch für Öl. Dass die Preise nichtnachhaltig steigen sollten, liegt vor allem an den US-Förderern, diemögliche Produktionskürzungen seitens der OPEC kurzfristigkompensieren könnten. Bei den Industriemetallen bestimmt Chinamaßgeblich die Preisentwicklung. "Der Abbau von Überkapazitäten inder dortigen Schwerindustrie, zum Beispiel in der Stahl- undAluminiumherstellung, wird die entsprechenden Notierungen weiterstützen, während die Preise der Ausgangsmaterialien wie Eisenerz undBauxit unter Druck bleiben", so Stephan. China sei aber auch alsNachfrager bedeutsam. Bei Kupfer zum Beispiel entfallen 47 Prozentdes globalen Bedarfs auf die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.Für die kommenden Jahre werden deutliche Nachfragesteigerungenbeispielsweise für die Rohstoffe Öl, Aluminium und Kupfer erwartet.Für den Goldpreis sehen die Strategen der Deutschen Bank insgesamtwenig Potenzial, denn bei anziehenden US-Zinsen müssen Anleger imVergleich zu US-Staatsanleihen höhere entgangene Zinserträgebefürchten. Das wirkt sich in der Regel negativ auf die Goldnachfrageund den Preis aus. Zum Jahresende 2018 rechnet die Deutsche Bank miteinem Goldpreis von 1.230 US-Dollar je Feinunze.Trends - Märkte von morgenMedial große Aufmerksamkeit genießen aktuell Nachrichten zuzukunftsweisenden Investitionschancen wie Bitcoins. "Für die DeutscheBank sind Kryptowährungen derzeit kein Anlagethema", sagte Stephan.Eine Sichtweise, die auch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht BaFin teilt. "Natürlich muss man dieseWährungen weiterhin genau betrachten. Solange der Markt jedoch nicht- wie auch von der EZB gefordert - reguliert ist, raten wir von einemEngagement dringend ab. Zumal der Bitcoin in den vergangenen sechsMonaten deutlich stärker schwankte als exotische Währungen wie derAriary aus Madagaskar oder der Pula aus Botswana."Ganz anders verhalte es sich mit anderen Zukunftsbranchen. BreiteAnlagen in digitale Trends wie zum Beispiel das Internet der Dinge,Big Data, Cloud-Computing und E-Payment bieten Potenzial für Anleger- das zeigte sich bereits in den vergangenen fünf Jahren sehrdeutlich. Ein weiterer interessanter Fakt sei laut Stephan, dassdurch die Digitalisierung die Datenflut sowie die globale Vernetzungzunehmen. Da die Risiken für Nutzer immer größer werden, könntenAnbieter von Lösungen für Cybersicherheit unter den Hauptprofiteurenbleiben. Der Hype um die E-Mobilität sei laut Stephan zwar ebenfallsspannend, aber gleichzeitig unsicherer als die zuvor genanntenMegatrends. "Während Gewissheit darüber besteht, dass dieDigitalisierung Einzug in unser tägliches Leben und die Arbeitswelthält, wird sich erst noch zeigen müssen, welche Antriebstechnologiesich schließlich durchsetzen wird", sagte Stephan.VermögensaufteilungRisiken - Die nächste Krise kommt bestimmtAuch ohne ein mögliches Überschießen der Inflation ist an denKapitalmärkten im kommenden Jahr mit stärkeren Schwankungen zurechnen: Unruhepotenzial bieten nach Ansicht der Deutschen Bank unteranderem geopolitische Faktoren, wie eine Verschärfung des Konfliktsmit Nordkorea, sowie politische Risiken in Europa. Obwohl dieDeutsche Bank kein so schwankungsarmes Jahr für Anleger erwartet wie2017, sei man für 2018 grundsätzlich positiv gestimmt. 