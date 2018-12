Kapitalmarktaktivitäten der KfW stehen für Liquidität, Flexibilität und Verantwortung

Frankfurt am Main (ots) -- 2018: Euro ist Refinanzierungswährung des Jahres- 2019: Verlässliches Anleiheangebot von circa 80 Mrd. EUR- KfW intensiviert Engagement für Green-Bond-StandardsDie KfW blickt bei ihren Kapitalmarktaktivitäten auf ein sehrerfolgreiches Jahr zurück. Per 03.12.2018 wurden 140 Anleihen imVolumen von 75,5 Mrd. EUR (2017: 78,2 Mrd. EUR) emittiert. Darunterwaren einige herausragende Emissionen. Gutes Timing und schnellesReagieren auf Investoreninteresse waren der Schlüssel zu diesemErfolg.Mit 61% erreichte der Euro einen Rekordanteil am gesamtenRefinanzierungsvolumen (2017: 53%). Die KfW war damit 2018 die größtenicht-staatliche Emittentin im Euro-Markt. Der Anteil des US-Dollarlag bei 27% (2017: 34%). Einen Großteil der Mittel nahm dieFörderbank unter ihren "Benchmark-Programmen" (73%) auf, ein Werthöher als jemals zuvor. Der Trend der letzten Jahre, wonachInvestoren großvolumige, liquide Anleihen in Kernwährungenbevorzugen, hielt 2018 an. Die KfW hat im Euro die günstigenRefinanzierungsbedingungen und die große Investorennachfrage genutzt,um ihr Fördergeschäft kosteneffizient zu refinanzieren. Der Marktwurde zum einen durch das Anleihekaufprogramm des Eurosystems("PSPP") unterstützt, zum anderen war die Investorennachfrage nachEuro-Anleihen insgesamt besonders hoch. Auch im strategisch wichtigenUS-Dollar-Markt platzierte die KfW bedeutende Benchmarkanleihen, dieauf sehr gute Nachfrage bei Investoren trafen. Mit ihrenUS-Dollar-Emissionen unterstreicht die KfW den hohen Stellenwertdieses Marktzugangs für ihre Refinanzierungsstrategie, denn 2018ergab sich für die KfW nur gelegentlich ein Refinanzierungsvorteildes US-Dollar-Marktes gegenüber dem Euro-Markt.Entscheidend für erfolgreiche Transaktionen ist gutes Timing: esgilt stets, das Interesse der internationalen Investoren fürKfW-Produkte zielgerichtet in einem möglichst stabilen Marktumfeld zubedienen. Unsicherheiten über den Brexit, der Handelsstreit zwischenden USA und China oder die politische Situation in Italien haben fürhohe Volatilität in den Märkten gesorgt. Gleichwohl hat die KfWmehrfach bewiesen, dass sie den richtigen Zeitpunkt für Transaktionengeschickt wählt und so großvolumige, liquide Anleihen sehrerfolgreich platzieren kann. Diesen Herausforderungen wird sie sichauch 2019 stellen.Marktbedingungen geprägt durch geldpolitischen EinflussDas Eurosystem generierte mit dem Kaufprogramm PSPP eine großeNachfrage, so dass KfW-Anleihen im Sekundärmarkt teilweise schwer zuerwerben sind. Durch das Aufstocken ausstehender Anleihen hat die KfWim zurückliegenden Jahr deren Volumen erhöht und damit der knapperenLiquidität entgegengewirkt. So wurden unter demEuro-Benchmark-Programm fünf Aufstockungen vorgenommen. Von derNachfrage durch die PSPP-Ankäufe hat die KfW zwar für dieRefinanzierung ihres Fördergeschäfts profitiert; allerdings ist dieAnzahl der Investoren in den Auftragsbüchern der KfW mit rund 130regelmäßig so hoch, dass sie von einem Investor - auch wenn diesergroß ist - nicht abhängig ist.Ausblick 2019Im kommenden Jahr wird sich konkreter zeigen, wie sich dasAuslaufen des PSPP auf die Märkte auswirkt. "Die Aktivitäten desEurosystems haben den Markt wesentlich beeinflusst. Eine leichteKorrektur der Kurse an den Märkten hat bereits in der zweitenJahreshälfte 2018 mit der Ankündigung der EZB, das Programm auslaufenzu lassen, begonnen. Wir erwarten daher für nächstes Jahr nur nocheine graduelle Anpassung der Anleihekurse, mittelfristig rechnen wirmit einer Normalisierung", erklärt Dr. Frank Czichowski, Treasurerder KfW Bankengruppe. Daneben werden die Märkte 2019 weiterhin vonpolitischen Ereignissen geprägt sein, was dieRefinanzierungsaktivitäten der KfW beeinflussen kann.Für 2019 liegt die geplante Mittelaufnahme der KfW über dieKapitalmärkte bei circa 80 Mrd. EUR. Der Refinanzierungsbedarf wirdhauptsächlich bestimmt durch das geplante Neugeschäft imKreditbereich, Fälligkeiten der eigenen Anleihen und vorzeitigeTilgungen bei Krediten.Nachhaltigkeit in der FinanzwirtschaftNachhaltigkeit stellt einen zentralen Wert im Leitbild der KfWdar. Daher engagiert sie sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeitauch an den Finanzmärkten. "Ziel ist, Bewusstsein für Nachhaltigkeitund Klimawandel bei einem breiten Spektrum an Marktteilnehmern zuschaffen. Zudem soll deutlich werden, dass Marktinstrumentepolitische Ziele wirksam unterstützen können bzw. Kapital für denWandel zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bereitgestellt werdenmuss", kommentiert Czichowski. Erfreulicherweise wächst die Anzahlvon Emittenten und Investoren stetig an und eine entsprechendeInfrastruktur (z.B. spezialisierte Ratingagenturen, Indizes)entwickelt sich parallel hierzu.Auch die KfW verfolgt seit ihrem Eintritt in den Green-Bond-Marktvor einigen Jahren das Ziel, diese Entwicklung in der Finanzindustrieals Katalysator zu unterstützen. Sie hat sich als größter deutscherAnbieter von Anleihen, die unmittelbar mit positiven Umwelt- undSozialwirkungen verknüpft sind, etabliert. Mit Emissionen in Höhe von1,6 Mrd. EUR in 2018 stieg das ausstehende Volumen auf insgesamt 14,5Mrd. EUR. Neben dem größten bisher emittiertenSchwedischen-Kronen-Green-Bond bot die KfW 2018 einen Euro-Green-Bondmit 8 Jahren Laufzeit an. Dank der jährlichen Emission neuerKfW-Green-Bonds können Investoren nun grüne Anleihen in verschiedenenLaufzeiten wählen. Die KfW wird ihre Emissionsaktivitäten in diesemSegment 2019 fortsetzen.Der Green-Bond-Markt als ein Teil der nachhaltigen Finanzwelt hatim November 2018, rund elf Jahre nach seiner Geburt, die Marke von500 Mrd. USD Emissionsvolumina überschritten. Im kommenden Jahr wirdsich zeigen, wie viel weiteres Wachstumspotential es für den Marktgibt. Viele der großen Emittenten haben bereits einen erheblichenTeil ihrer grünen Finanzierungen über Green Bonds refinanziert; neueEmissionen benötigen Wachstum von Kreditprogrammen oder neueProjekte.KfW baut Engagement ausDie KfW hat in diesem Jahr ihr Engagement in nationalen undinternationalen Initiativen bei der Entwicklung von Marktstandardsund Leitlinien nochmals intensiviert. Ein besonderer Fokus liegt aufder Mitarbeit in der von der Europäischen Kommission im Rahmen des EUAktionsplans Sustainable Finance eingesetzten TechnischenExpertengruppe. Hier bringt sie sich aktiv in die Erarbeitung einesVorschlags für einen europäischen Green-Bond-Standard ein. Diesersoll zum Wachstum des Marktsegments bei gleich-zeitiger Sicherung derIntegrität des Green-Bond-Marktes beitragen. Auch die Wirkung(Impact) der Green Bonds soll durch Ausrichtung an einer EU-Taxonomie(einheitliches Klassifikationssystem der Nachhaltigkeit) erhöhtwerden. Letztlich soll der neue europäische Green-Bond-Standard zuden Umweltzielen der EU beitragen.Neue Green-Bond-Emittenten im FörderportfolioFür ihr Fördergeschäft über den Kapitalmarkt war die KfW 2018 mitInvestitionen in Green Bonds (365 Mio. EUR) sowie inMittelstandsverbriefungen (967 Mio. EUR) aktiv.In diesem Jahr lag der Schwerpunkt der finanzierten Projekte imGreen-Bond-Portfolio in den Förderbereichen Energieeffizienz,Erneuerbare Energien und umweltverträglicher Transport. Erfreulichist die Entwicklung in Deutschland: Insgesamt ist die Anzahldeutscher Green-Bond-Emittenten auf elf gestiegen. Die KfW hat sichan zwei Transaktionen deutscher Emittenten beteiligt, die erstmalig2018 an den Markt gekommen sind. Für 2019 sind Neuinvestitionen inHöhe von 300 Mio. EUR für das Förderportfolio geplant.Im Rahmen der kapitalmarkt-orientierten Mittelstandsfinanzierunghat die KfW auch in 2018 die Kooperation mit anderenFörderinstitutionen unter der Initiative "ENSI" erfolgreichfortgeführt und erstmalig in eine Verbriefungstransaktion ausGriechenland investiert. Diese stellte die ersteAutoleasing-Transaktion eines griechischen Unternehmens dar. Die Investition der Förderbanken KfW, EIB, EIF und EBRD leistete einen Beitrag zur Mittelstandsfinanzierung und zur Marktöffnung in Griechenland. 2019 sollen neben Investitionen in bereits etablierten Märkten weiterhin auch Investitionen in weniger etablierten Märkten erfolgen, um einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des europäischen Verbriefungsmarktes zu leisten. Für das kommende Jahr plant die KfW Investitionen von insgesamt rund 1 Mrd. EUR in Mittelstandsverbriefungen.

Detailliertere Zahlen und Informationen finden Sie im beigefügten Handout sowie hier:
- www.kfw.de/KfW-Konzern/Investor-Relations
- www.kfw.de/Nachhaltiges-Investment