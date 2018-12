Mainz (ots) -Die demokratischen Werte einzelner Staaten werden immer häufigerdurch einen global und rücksichtslos agierenden Kapitalismuskonterkariert. Wie soll das Kräfteverhältnis zwischen Demokratie undKapitalismus in Zukunft aussehen? Darüber spricht Richard DavidPrecht in seiner Sendung am Sonntag, 16. Dezember 2018, 0.00 Uhr, imZDF mit Robert Habeck, einem der beiden Bundesvorsitzenden vonBündnis 90/Die Grünen.Immer mehr Menschen gelangen zu der Überzeugung, dass autoritäreStaaten wie China effizienter auf die Herausforderungen der Zukunftreagieren als Demokratien. Rigorose Durchsetzungskraft, Abschottungund ungeteilte Macht im Staat seien den langsamen, weil vorsichtigen,demokratischen Prozessen überlegen. Ob Bankenrettung, Steuerfluchtoder Lohndumping - meist gewinnt der Spekulant und selten der Bürger,so eine verbreitete Auffassung. Und die Angst vor Migration undÜberfremdung tun ein Übriges, das Vertrauen, dasZusammengehörigkeitsgefühl und das Gefühl der Teilhabe zuuntergraben, welche eine intakte Demokratie ausmachen. In Europa, woes die Demokratie nach vielen Mühen geschafft hat, sich auch überLandesgrenzen hinweg zu verflechten, gibt es kaum noch den Glauben anglobale Solidarität und ein faires Miteinander. Im Gespräch mitRichard David Precht sagt Robert Habeck: "Die Parteienlandschaftvollzieht nach, was in der Gesellschaft vor sich geht. Die Zeit dergroßen Kompromisse ist vorbei. Politik wird zunehmend vom Ziel hergedacht, für dessen Erreichen man sich Bündnispartner sucht."Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/precht"Precht" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/gesellschaft/prechthttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell