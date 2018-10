Kapitalanleger-Musterverfahren zur ML Schiffsinvest 2 - HAHN Rechtsanwälte vertritt Musterkläger - Anmeldungen jetzt möglich

Bremen (ots) - Mit Beschluss vom 10. September 2018 hat der 23.Senat des Oberlandesgerichts München nunmehr in dem Verfahren zur MLSchiffsinvest 2 den von HAHN Rechtsanwälte vertretenen Kläger zumMusterkläger bestimmt. Das Aktenzeichen des Verfahrens lautet 23 Kap4/17. Musterbeklagte sind die Lange Vermögensberatung GmbH und die MLTreuhand GmbH. Mit der Veröffentlichung des Beschlusses am 14.September 2018 ist es möglich, Ansprüche zu diesem Verfahrenanzumelden. Die Anspruchsanmeldung hat innerhalb von sechs Monaten zuerfolgen, also bis zum 14. März 2019. Der Anleger muss sich dabeianwaltlich vertreten lassen.Gegenstand dieses Musterverfahrens ist der Emissionsprospekt derML Schiffsinvest 2 GmbH & Co. KG. Nach Auffassung von HAHNRechtsanwälte sind in diesem Prospektfehler enthalten, die zu einerSchadensersatzhaftung führen. Die Ansprüche werden gegen dieGründungskommanditisten, die Lange Vermögensberatung GmbH und die MLTreuhand GmbH, geltend gemacht. "Nach unserer Ansicht ist derEmissionsprospekt der ML Schiffsinvest 2 fehlerhaft, so dass denInvestoren Schadensersatzansprüche gegen die Gründungskommanditistenzustehen", sagt Fachanwältin Dr. Petra Brockmann von HAHN. "Die vonuns herausgearbeiteten Prospektfehler wollen wir für die Anlegerverbindlich feststellen lassen, sodass wir uns für die Initiierungeines Kapitalanleger-Musterverfahrens entschieden haben", soBrockmann weiter.Laut Emissionsprospekt sollte die ML Schiffsinvest 2 unter anderemin bevorrechtigt ausgestattetes Neukapital sowie inZweitmarkt-Schiffsbeteiligungen investieren. Dabei wurden nachAuffassung von HAHN im Prospekt wesentliche Marktumstände unrichtigund irreführend dargestellt. Ebenso wenig wurde nach Ansicht von HAHNdeutlich gemacht, dass die im Emissionsprosekt beschriebeneMarkterholung auf keinen Tatsachen basiert, sondern es sich vielmehrum bloße Meinungsbekundungen des Prospektherausgebers handelt. Gerügtwerden unter anderem auch Fehler im Zusammenhang mit dem zugrundegelegten Vermögenszuwachs von acht bis zehn Prozent pro Jahr und derdargestellten Finanz- und Ertragslage. Das OLG München wird ausgehendvon dem Vorlagebeschluss des Landgerichts München vom 18. Dezember2017 über insgesamt elf Prospektfehler - sogenannteFeststellungsziele - zu entscheiden haben.HAHN Rechtsanwälte plant weiter, auch für die ML Schiffsinvest 1ein entsprechendes Verfahren nach dem KapMuG zu initiieren.Zum Kanzleiprofil:HAHN Rechtsanwälte PartG mbB ist eine der bundesweit führendenKanzleien im Bank- und Kapitalmarktrecht, Versicherungs- undVerbraucherrecht. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt Peter Hahn,M.C.L., ist seit mehr als 30 Jahren, Partnerin, Rechtsanwältin Dr.Petra Brockmann und assoziierter Partner Rechtsanwalt LarsMurken-Flato, sind seit mehr als 10 Jahren im Bank- undKapitalmarktrecht tätig. Alle Partner sind Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. Hahn Rechtsanwälte vertritt ausschließlichKapitalanleger. Für die Kanzlei sind zurzeit vierzehn Anwälte tätig,davon sind sieben Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht. HAHNRechtsanwälte hat Standorte in Bremen, Hamburg und Stuttgart.Pressekontakt:Kanzleikontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBDr. Petra BrockmannMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail:brockmann@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell