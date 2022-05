Kapital Plus -A-: Sollten Sie jetzt kaufen?

Erst in den vergangenen Handelswochen fiel der Kurs des Kapital Plus -A- auf im Tief 63,82 EUR ab. Damit verlor er seit Mitte November rund 15 %. Doch ist nun schon der richtige Zeitpunkt zu investieren oder könnte der Crash aufgrund der weltweiten Krisen weiter voranschreiten? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, den Kapital Plus -… Hier weiterlesen