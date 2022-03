Kapital Plus -A-: Sollten Sie jetzt kaufen?

Nach der Abwärtsbewegung seit November letzten Jahres konnte sich der Fonds etwas stabilisieren. Im Rahmen des Niedergangs wurden allerdings wichtige Indikatoren auf bärisch gedreht. Aus charttechnischer Sicht bietet sich also ein Kauf nicht unbedingt an. Gibt es andere Gründe? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den Kapital Plus – A – jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung