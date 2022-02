Kapital Plus -A-: Sollten Sie jetzt kaufen?

Seit fast drei Jahren legt der Mischfond auch ohne aktive Streuung der Aktienquote eine solide Performance hin. Mit dem Allianz Capital Plus Global wird ein weiterer Mischfonds aufgelegt. Dieser kopiert im Wesentlichen die Anlagestrategie des Kapital Plus, investiert aber weltweit. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den Kapital Plus – A – jetzt zu kaufen.

Um zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung