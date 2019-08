Kapitänswechsel auf dem Traumschiff MS Duck in Sicht! (FOTO)

Berlin (ots) -Die Ducks stechen in See ... und noch hat Kapitän Vito Bürger dasKommando an Bord der MS Duck. Doch in Walt Disney LustigesTaschenbuch (LTB 523) "Die Ducks auf Kreuzfahrt" hat bereits einanderer ein Eisen im Feuer auf die Kapitänsmütze und sieht einenSilberstreifen am Horizont. Die Fahrt startet in Hamburg und führtüber Kopenhagen und Göteborg bis in die Fjorde Norwegens. Ab dem 13.August gibt ist der Band mit stürmischen Geschichten auf hoher See imHandel.Neben dem klassischen Konkurrenz-Gerangel unter den Entenhausenernliefern sich Erzfeinde Dagobert Duck und Klaas Klever einenknallharten Wettstreit unter Kreuzfahrtveranstaltern. Wer seinenPassagieren das bessere Unterhaltungsprogram bietet, gewinnt einenlukrativen Vertrag. Von Blubberlutschschlürfenden Enten am Pool oderim Liegestuhl fläzenden Langweilern gibt's keine Spur. Abenteuer istangesagt, dafür sorgen viele Sabotage-Versuche ...Inhalt:Die Ducks auf KreuzfahrtKönig des Chaos: NahrungsketteEin Fall auf hoher See:Teil 1: Micky Maus fischt im TrübenTeil 2: Micky Maus macht klar SchiffEins und eins sind uneinsDoppel Duck: Head-H allein zu HausGehen wir ins Kino? Der ActionfilmNichtstun bringt auch nichtsAbenteuer Tiefsee: Die Schatzkarte des PretoniusNeptun gegen FortunaDer SpieleverderberHexe an BordDas Luxusklassen-LTB mit 11 Story-Decks "Die Ducks auf Kreuzfahrt"(6,50 EUR) erscheint ab dem 13. August bei Egmont Ehapa Media.Weitere Informationen auf unserer Homepagewww.lustiges-taschenbuch.de.Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte anden untenstehenden Pressekontakt:Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell