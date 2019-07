Kapitän und Offizier von iranischem Tanker in Gibraltar festgenommen

GIBRALTAR (dpa-AFX) - Der Kapitän und der Erste Offizier des in Gibraltar vergangene Woche festgesetzten iranischen Supertankers "Grace 1" sind festgenommen worden.



Das teilte die Polizei des britischen Überseegebiets am Donnerstag mit. Sie werden verdächtigt, mit Öllieferungen an Syrien gegen EU-Sanktionen verstoßen zu haben und sollten nun befragt werden, hieß es in der Mitteilung.

Die Behörden in Gibraltar und die britische Royal Navy hatten den Supertanker in der vergangenen Woche vor Gibraltar festgesetzt. Iran protestierte, bestellte dreimal den britischen Botschafter in Teheran ein und forderte, das Schiff sofort weiterfahren zu lassen. Der Oberste Gerichtshof in Gibraltar hat aber inzwischen angeordnet, dass das Schiff mindestens bis zum 21. Juli nicht wieder auslaufen darf.

Am Donnerstag löste ein Zwischenfall mit einem britischen Tanker in der Straße von Hormus Spekulationen über eine mögliche Vergeltungsaktion Irans aus. Britischen Angaben zufolge hatten dort drei iranische Boote versucht, das britische Handelsschiff an der Durchfahrt zu hindern. Eine Fregatte zwang sie jedoch zum Abdrehen. Teheran bestritt jedoch, in den Vorfall verwickelt zu sein.