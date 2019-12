Der Kapitän geht von Bord / Kommentar zum Wechsel an der Comdirect-Spitze von Björn Godenrath

Frankfurt (ots) - So ganz hatte sich Arno Walter nie von seiner FrankfurterHeimat verabschiedet. Auch als der glühende Eintracht-Fan 2015 nach Quickbornals Chef der Commerzbank-Tochter Comdirect wechselte, war er in der alten Heimatpräsent - freilich ohne dass sein Engagement für die Direktbank daruntergelitten hätte. Seine Bilanz als Comdirect-Chef ist positiv. Das als reinerOnline-Broker vor 20 Jahren gestartete Institut gilt heute gemeinsam mit der DKBund der ING als führende Direkt- und Digitalbank in Deutschland.Umso trauriger, dass Walter nun Knall auf Fall inmitten der Übernahme durch dieMutter sein Mandat als Vorstandsvorsitzender niederlegt und nahtlos bei derCommerzbank die Funktion eines Bereichsvorstands für Wealth Management &Unternehmenskunden übernimmt. Walter hatte sich wie alle Vorstände der Comdirectein vertragliches Rückkehrrecht zur Commerzbank ausbedungen und diese Karte nungezogen. Dieses Blatt würden viele der in Quickborn angestellten Mitarbeitersicher auch gerne ausspielen, aber so ist es eben nicht.Immerhin bleibt Walter der alten Liebe verbunden, soll er doch bei derCommerzbank die geplante Verschmelzung auf die Konzernmutter leiten. Das wirdnotwendige Grausamkeiten zwar nicht verhindern, den Übergang aber sichererleichtern. Es ist gut und spricht für Walters Charakter, dass er sich nichteinfach aus dem Staub macht.Andererseits vollzieht er den Wechsel, bevor die geplante Verschmelzung unterDach und Fach ist. Schließlich muss die Hauptversammlung der Commerzbank denBeschluss noch mit Dreiviertelmehrheit absegnen, zudem liegen natürlich nochnicht die erforderlichen Bewertungsgutachten vor. Solche Aktionärsversammlungenkönnen manchmal einen unerwarteten Verlauf nehmen. Immerhin steht eher nicht zubefürchten, dass wie bei der Comdirect aktivistische Aktionäre wie PetrusAdvisers auf die Schnelle Kapital mobilisieren für den Aufbau einer maßgeblichenPosition, um Beschlüsse zu blockieren. Dass sich die Aktionäre nicht mit 11,44Euro abspeisen lassen wollen, ist mit der ins Leere gelaufenen Offerte jadokumentiert.Welches Schicksal der Comdirect mit Eingliederung in die Commerzbank droht, istklar. Immerhin soll die Marke für das Brokerage erhalten bleiben - es wäre auchsehr traurig gewesen, diese sorgsam aufgebaute Marke komplett zu beerdigen.Außerdem würde diese auch gut als Direktbanken-Marke unter dem Dach derCommerzbank funktionieren. Aber die Konzernräson hat anders entschieden.(Börsen-Zeitung, 18.12.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4472153OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell