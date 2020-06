Kapazitäten für Corona-Tests massiv ausgebaut: Deutsche Diagnostik-Hersteller gewährleisten Produktion von bis zu 15 Millionen Tests monatlich (FOTO)

Rüsselsheim, Dietzenbach (ots) - Gewappnet für eine zweite Infektionswelle - vorbereitet für breit angelegte Corona-Screenings für sogenannte "Testoffensiven" mit Tests für jedermannDie Schwesterunternehmen und deutschen Mittelständler VIROTECH Diagnostics mit Sitz in Rüsselsheim am Main und NovaTec Immundiagnostica mit Sitz in Dietzenbach haben ihre Kapazitäten für die Produktion von selbst entwickelten Corona-Tests ausgebaut und können jetzt monatlich insgesamt bis zu 15 Millionen Tests liefern. Diese Menge teilt sich auf in fünf Millionen PCR-Tests für den Mund-Nasen-Abstrich zum Nachweis einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus und zehn Millionen ELISA-Tests für die Blutuntersuchung auf Antikörper gegen SARS-CoV-2, um eine bestehende oder durchgemachte Erkrankung zu dokumentieren.Damit sind VIROTECH Diagnostics und NovaTec Immundiagnostica gerüstet für eine zweite Infektionswelle und für breit angelegte Corona-Tests für jedermann."Wir produzieren im Schichtbetrieb und sind bestens vorbereitet auf mögliche breit angelegte Corona-Screenings in der Bevölkerung", so Stephan Holl, Group Business Line Director und Verantwortlicher für die Gold Standard Diagnostics Gruppe. "Vor allem unsere variable Auswertung des IgG ELISA ermöglicht einen weitreichenden Einsatz des Tests, bei unterschiedlicher Prävalenz, d. h. unterschiedlicher Krankheitshäufung, z. B. Pandemie oder nicht-Pandemie Situation.Zwei verschiedene Testverfahren: PCR und ELISACorona-Tests werden aktuell für zwei unterschiedliche Untersuchungsverfahren benötigt. Zum Nachweis einer Corona-Infektion mittels eines Mund-Nasen-Abstriches dient ein PCR-Test (Polymerase-Ketten-Reaktion) wie der von NovaTec Immundiagnostica. Er dokumentiert die Besiedelung mit dem neuartigen Corona-Virus. Ein ELISA-Test (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) von VIROTECH dagegen zeigt auf, ob es im Blut der untersuchten Person Antikörper (wie die Immunglobuline IgM, IgG und IgA) gegen das SARS-CoV-2-Virus gibt, was auf eine bestehende oder durchgemachte Erkrankung hinweist.Die Tests von VIROTECH Diagnostics und NovaTec Immundiagnostica garantieren eine nahezu 100-prozentige Sensitivität und Spezifität. Die Sensitivität gibt an, wie viele Kranke richtig erkannt werden. Die Spezifität sagt aus, wie viele Gesunde richtigerweise ein negatives Testergebnis haben.Über die VIROTECH Diagnostics GmbH und die NovaTec Immundiagnostica GmbHDie Schwesterunternehmen VIROTECH Diagnostics GmbH, NovaTec Immundiagnostica GmbH und Gold Standard Diagnostics Inc. bilden zusammen die Gold Standard Diagnostics Gruppe (GSD). GSD ist eine Gruppe hochqualifizierter und auf dem Markt etablierter Hersteller innovativer Lösungen in der Infektionsdiagnostik, Immunologie und Automation. VIROTECH und NovaTec Immundiagnostica sind wachsende mittelständische Unternehmen (sogenannte "Hidden Champions"). Seit April 2020 stieg die Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze um nahezu 30 %. VIROTECH entwickelt, produziert und verkauft in Deutschland. NovaTec Immundiagnostica entwickelt und produziert in Deutschland und verkauft hauptsächlich auf internationaler Ebene. Gemeinsame Markterfahrung, engagierte Mitarbeiter und ausgezeichnete wissenschaftliche Expertise innerhalb der Gruppe führten zu einer schnellen Entwicklung unterschiedlicher Corona-Tests, die bundesweit Gesundheitsbehörden in ihrem Kampf gegen COVID-19 unterstützen können.http://www.virotechdiagnostics.com/https://www.novatec-id.com/Pressekontakt:Pressetelle VIROTECH / NovaTecc/o Industrie-Contact AGEleonora HertzTel. 040 / 89966617eleonora.hertz@ic-gruppe.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145584/4637718OTS: VIROTECH Diagnostics GmbHOriginal-Content von: VIROTECH Diagnostics GmbH, übermittelt durch news aktuell