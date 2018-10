KapStone Paper & Packaging: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie KapStone Paper & Packaging, die im Segment "Papierprodukte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 03.10.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 34,01 USD.

Unser Analystenteam hat KapStone Paper & Packaging auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die KapStone Paper & Packaging-Aktie ein Durchschnitt von 33,16 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 34,01 USD (+2,56 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (34,34 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,96 Prozent Abweichung). Die KapStone Paper & Packaging-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. KapStone Paper & Packaging erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die KapStone Paper & Packaging-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 7 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die KapStone Paper & Packaging-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu KapStone Paper & Packaging vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 31 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -8,85 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (34,01 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält KapStone Paper & Packaging somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der KapStone Paper & Packaging führt bei einem Niveau von 44,74 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,6 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".