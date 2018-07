KapStone Paper & Packaging: Aktienanalyse vom 18.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

An der Börse New York schloss die KapStone Paper & Packaging-Aktie am 16.07.2018 mit dem Kurs von 34,7 USD. Die KapStone Paper & Packaging-Aktie wird dem Segment "Papierprodukte" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir KapStone Paper & Packaging einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob KapStone Paper & Packaging jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der KapStone Paper & Packaging liegt bei 46,15, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die KapStone Paper & Packaging bewegt sich bei 46,85. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,02 und liegt mit 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Containers & Packaging) von 29,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält KapStone Paper & Packaging auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der KapStone Paper & Packaging-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 29,69 USD. Der letzte Schlusskurs (34,7 USD) weicht somit +16,87 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (34,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,41 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der KapStone Paper & Packaging-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die KapStone Paper & Packaging-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.