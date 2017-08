"Kanzlersimulator" - die Spielsimulation zur Bundestagswahl 2017 Spielerinnen und Spieler können selbst die Regierungsgeschäfte übernehmen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Ich kann Kanzler! Oder vielleicht doch nicht...? Klar, wir selberwürden immer alles besser, oder zumindest anders machen. Aber wiegeht "regieren" eigentlich? Bei "Planet Schule" lässt sich dasausprobieren - virtuell und ohne Risiken und Nebenwirkungen. Mit dem"Kanzlersimulator" übernimmt der Spieler für eine Legislaturperiodedie Regierungs-geschäfte: vom Wahlversprechen bis zurGesetzesvorlage, vom Ärger mit dem Koalitionspartner bis zurerfolgreichen Wiederwahl als Kanzler, von gescheiterten PR-Kampagnenbis hin zu gelungenen TV-Auftritten. Das 2014 für den Grimme-OnlineAward nominierte Spiel wurde zur Bundestagswahl 2017 komplettüberarbeitet. Ab dem 11. September steht die Spielsimulationkostenlos zur Verfügung unter: www.kanzlersimulator.dePolitik auf spielerische Weise verstehen lernen Die Spielemacherhaben die im Wahlkampf stehenden Parteien um ihre Positionierung zuden Wahlversprechen gebeten - in Anlehnung an das Vorgehen beim"Wahl-o-Mat" der Bundeszentrale für politische Bildung. DieErgebnisse liefern zusammen mit aktuellen Daten demoskopischerInstitute die Grundlage für das Punktesystem der Spielsimulation. Sonähert sie sich den Gegebenheiten der gesellschaftspolitischenWirklichkeit an - ohne sie aber genau abbilden zu können und zuwollen. Denn hier geht's ums Prinzip: ums Verstehen-Lernen, wie dieparlamentarischen Rahmenbedingungen und die Realpolitikzusammenwirken. Regierungsbildung und Gesetzgebung sind die zentralenThemenfelder des Spiels: Sobald Nutzerinnen oder Nutzer es geschaffthaben, eine regierungsfähige Koalition zustande zu bringen, beginntder Hauptteil der Kanzlersimulation. Ziel ist es, alleGesetzesvorhaben, mit denen man zur Wahl antritt, auch zurealisieren. Dabei hängt der politische Erfolg im Spiel entscheidenddavon ab, ob Kanzlerin oder Kanzler mit den politischen Absichten undEntscheidungen mehrheitsfähig sind - sowohl innerhalb derRegierungskoalition als auch im Bundestag. Während des Spiels werdenelementare Fragen zu unserem demokratischen System "nebenbei"beantwortet: Welche Bedeutung haben Parteien? Was bedeutet es, eineKoalition zu bilden und welchen Einfluss hat sie auf die Regierung?Wer sind die politischen Gegner und wie begegne ich ihnen amgeschicktesten? Wo und wann finden die entscheidenden Etappenparlamentarischer Meinungsbildung statt?Hintergrundinfo zum "Kanzlersimulator" Der "Kanzlersimulator" istseit 2010 am Start und wird zu jeder neuen Wahl aktualisiert. Das2014 für den Grimme-Online Award nominierte Spiel entstand inZusammenarbeit mit den Kultusministerien der LänderBaden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Zur Bereicherung desPolitik- und Gemeinschaftskundeunterrichts gibt es für Schüler undLehrer eine Menge Hintergrundinformationen und Tipps für den Einsatzim Unterricht.Der Link zum Spiel: www.kanzlersimulator.de - online ab 11.September 2017Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krüger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell