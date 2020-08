Kanzlerkandidat Scholz: Wahlkampf beginnt noch nicht heute

BERLIN (dpa-AFX) - Der neuernannte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will die Zusammenarbeit mit der Union verantwortungsvoll fortsetzen.



"Wir regieren, und das werden wir auch weiter tun. Der Wahlkampf beginnt nicht heute", sagte Scholz am Montag in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Parteivorsitzenden. Die Corona-Pandemie sei noch nicht überwunden. Zugleich machte er deutlich, dass er für die Zeit nach der Wahl nicht nach einer Fortsetzung der großen Koalition strebe, sondern eine Koalition unter Führung der SPD anstrebe. Scholz sagte auch: "Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen."/cn/DP/men