Kanzlerin kommt zum Digital-Gipfel nach Dortmund

DORTMUND (dpa-AFX) - Angela Merkel (CDU) besucht am Dienstag (15.00 Uhr) den Digital-Gipfel der Bundesregierung in Dortmund.



Nach einem Rundgang wird die Bundeskanzlerin in den Westfalenhallen eine Rede halten. Am Morgen eröffnen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) das Treffen, bei dem es um das Thema digitale Plattformen geht.

Altmaier hatte im Vorfeld angekündigt, Pläne für ein europäisches Cloud-Netzwerk vorzustellen. Unter dem Titel "Gaia X" will der Wirtschaftsminister zusammen mit Partnern aus Deutschland und Europa eine sichere und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur anbieten. Das Projekt soll eine Alternative in Europa für die Angebote der Internetriesen Amazon , Microsoft oder Google sein./lic/DP/zb