"Die Kanzlerin der hohen Steuern" / Themen in BILD POLITIK am 10.5.2019 (EVT)

Berlin (ots) - Am Freitag, 10. Mai 2019, erscheint die neueAusgabe von BILD POLITIK. Das Politikmagazin stellt die "wichtigstenFragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein.BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekanntenjournalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kanndoch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und"Freude: Da läuft was richtig gut!".Titelgeschichte: Die Kanzlerin der hohen SteuernWeitere Themen:Ärger- Ruiniert Kevin Kühnert die SPD? - Die Sozialismus-Debatteschreckt Stammwähler ab- Woher kommt die Wut auf die Helfer? - Attacken auf Polizistenund Rettungskräfte nehmen zu- Wie weit wollen die gehen? - Rechtsextreme versuchen, immer mehrTabus zu brechenNeugier- Wie stark werden die EU-Gegner? - Das Rechts-Bündnis wird dasEU-Parlament erschüttern- Was ist eigentlich das "dritte Geschlecht"? Im Geburtenregistergibt es nun die Option "divers"Freude- Warum ist Baby Archie historisch? - Ein europäischer Royal mitafroamerikanischen Wurzeln. Willkommen im 21. Jahrhundert- Retten diese Mega-Stars das Klima?Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILDPOLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowiein Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einenCopy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auchdigital als E-Paper auf www.bild-politik.de und im iKiosk von AxelSpringer.