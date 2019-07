Kanzlerin Merkel gratuliert Boris Johnson

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Sieg von Boris Johnson im Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den künftigen britischen Regierungschef beglückwünscht.



"Ich gratuliere Boris Johnson und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Unsere Länder soll auch in Zukunft eine enge Freundschaft verbinden", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

Johnson hatte sich in der Abstimmung innerhalb der konservativen Tory-Partei deutlich mit 66,4 Prozent der Stimmen gegen Außenminister Jeremy Hunt durchgesetzt. Am Mittwoch übernimmt der Parteichef dann das Amt des Premierministers. Es ist unklar, ob er in dieser Position einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation beim britischen EU-Austritt finden kann. Beim Brexit gilt der 55-Jährige als entschiedener Hardliner./toz/DP/men