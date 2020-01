Kanzlerin Merkel erhält Henry A. Kissinger Preis (FOTO)

Berlin (ots) - Die American Academy in Berlin hat den Henry A. Kissinger Preisan Bundeskanzlerin Angela Merkel verliehen. Der Preis, welcher jährlich einerenommierte Persönlichkeit aus dem Bereich der internationalen Diplomatieauszeichnet, ehrt Kanzlerin Merkel für drei Jahrzehnte öffentlichen Dienstes undihre prinzipientreue Politik zur Gestaltung einer zunehmend integrierten undwiderstandsfähigen Europäischen Union. Ihre moralische und intellektuelleFührung als deutsche Kanzlerin hat sowohl innen- als auch außenpolitischkontinuierlich demokratische Werte und die Ideale der Selbstverwaltung undMeinungsfreiheit gefördert. Hierdurch hat Bundeskanzlerin Merkel einendeutlichen Beitrag dazu geleistet, verschiedene Weltmächte an einen Tisch zubringen und transatlantische Partnerschaften resolut aufrechterhalten. DieLaudationen wurden von den ehemaligen US-Außenministern Henry A. Kissinger undJohn F. Kerry sowie, per Video-Botschaft, von dem ehemaligen US PräsidentenGeorge W. Bush gehalten.Henry A. Kissinger sagte: "Ich freue mich aus mehreren Gründen darüber, dassBundeskanzlerin Merkel mit diesem Preis ausgezeichnet wird: ihre entscheidendeRolle bei der Gestaltung eines zunehmend integrierten Europas; ihr erfolgreichesSteuern der mächtigsten europäischen Wirtschaft durch die turbulenteFinanzkrise; ihre leidenschaftliche Unterstützung der Atlantischen Allianz trotzdes innerpolitischen Gegenwinds; sowie ihr entschlossener Umgang mit derherausforderndsten Migrationswelle unserer Generation. Vor allem aber würdigtdieser Preis die unfehlbare Rolle von Bundeskanzlerin Merkel bei der Förderungeines robusten transatlantischen Dialogs während drei sehr unterschiedlicheramerikanischer Präsidentschaftsregierungen. Ihre Förderung stets offener undgrundsätzlicher politischer Diskussionen ist sowohl lobenswert als auchbeispiellos. Das transatlantische Bündnis nach dem Zweiten Weltkrieg - und dieoffenere Welt, die es geformt hat - wurde durch Angela Merkels unermüdlichesintellektuelles und moralisches Engagement gestärkt."George W. Bush sagte: "Angela Merkel ist eine mutige Anführerin, die demdeutschen Volk mit Weitsicht und Stärke dient. In turbulenten Zeiten bewahrt sieeine ruhige Hand. Und als Präsident war mir ihre Freundschaft ein Trost. Wirgratulieren ihr zu dieser Auszeichnung."John F. Kerry sagte: "Ähnlich Bundeskanzler Kohl in der letzten Dekade desvorherigen Jahrhunderts, so legte Bundeskanzlerin Merkel in den erstenJahrzenten dieses Jahrhunderts die Messlatte hinsichtlich Tapferkeit, Mut undEntschlossenheit an. Wenn die Wiedervereinigung Deutschlands Helmut Kohls Erbewar, dann ist es für immer Merkels Vermächtnis, Europa in einer Zeit enormerHerausforderungen zusammenzuhalten - als Verfechterin einer liberalen Ordnung,welche ihren Kompass stets auf eine friedlichere, erfolgreichere, gerechtere undnachhaltigere Zukunft ausrichtet, obgleich der Hürden. Sie wird immer meineBewunderung und meinen Respekt haben."Angela Merkel sagte: "Ich werde mich, wo auch immer, noch eine Weile alsBundeskanzlerin, und dann auch weiter, für gute, intensive, wertegebundene,transatlantische Beziehungen einsetzen und diese Medaille, diese Auszeichnung,ermutigt mich in dieser Arbeit."Der Henry A. Kissinger Preis wurde zu Ehren eines Gründungsvorsitzenden derAmerican Academy in Berlin gestiftet. Die Initiativen des ehemaligenUS-Außenministers Henry A. Kissinger zur Schaffung und Aufrechterhaltung einerstabilen Ost-West-Beziehung haben dazu beigetragen, den Grundstein für Wandel inEuropa, für das Ende des Kalten Krieges und für die WiedervereinigungDeutschlands zu legen. Bisherige Preisträger/innen sind der ehemalige deutscheBundeskanzler Helmut Schmidt (2007); der 41. Präsident der Vereinigten StaatenGeorge H.W. Bush (2008); der ehemalige Bundespräsident der BundesrepublikDeutschland Richard von Weizsäcker (2009); der ehemalige Bürgermeister von NewYork und Philanthrop Michael R. Bloomberg (2010); der ehemalige deutscheBundeskanzler Helmut Kohl (2011); der ehemalige US-Außenminister George P.Shultz (2012); der Gründer der Münchner Sicherheitskonferenz Ewald-Heinrich vonKleist (2013); der ehemalige US-Außenminister James A. Baker, III (2014); derehemalige italienische Präsident Giorgio Napolitano und der ehemaligeBundesaußenminister und Vizekanzler Deutschlands Hans-Dietrich Genscher (2015);die ehemalige US-Botschafterin der Vereinten Nationen Samantha Power (2016);Deutschlands ehemaliger Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (2017); undUS-Senator für Arizona John McCain (2018).Die American Academy in Berlin wurde 1994 vom ehemaligen Botschafter Richard C.Holbrooke und anderen bedeutenden Deutschen und Amerikanern gegründet, umaufbauend auf den einzigartigen kulturellen, sozialen und politischenBeziehungen zwischen Berlin und den USA den transatlantischen Dialog zu fördern.Als private, gemeinnützige und überparteiliche Forschungsinstitution vergibt dieAcademy Stipendien an amerikanische Wissenschaftler, Autoren und Künstler. 