Kanzleramtsminister Braun: GroKo rückt nach Hessen-Wahl zusammen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach Ansicht von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) rückt die Große Koalition auf Bundesebene nach der Hessen-Wahl zusammen. Konsequenz aus dem Wahlergebnis sei, dass die Sacharbeit nun wieder in den Mittelpunkt gerückt werden solle, sagte Braun am Sonntagabend in der CDU-Zentrale in Berlin. "Wenn man verliert muss man immer Konsequenzen ziehen", so der Kanzleramtsminister.

Trotz der Stimmenverluste sei die CDU in Hessen weiter stärkste Kraft, dies zeige, dass die Menschen kein linkes Bündnis wollten. Hier habe es in den letzten Tagen auch noch einmal einen Stimmungsumschwung in Hessen gegeben, so Braun. Schließlich hätten die Umfragen ein schlechteres Ergebnis erwarten lassen. Laut ARD/Infratest-Hochrechnung von 18:15 Uhr kommt die CDU in Hessen auf 27,9 Prozent, die SPD auf 19,9 Prozent, die Grünen auf 19,5 Prozent, die Linke auf 6,6 Prozent, die FDP auf 7,5 Prozent, die AfD auf 12,1 Prozent, die Anderen auf 6,5 Prozent.

Foto: über dts Nachrichtenagentur