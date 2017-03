Kanzleramtsminister Altmaier: Entscheidung gegen Einreiseverbote ist kein Freibrief

Berlin (ots) - Die Bundesregierung möchte Wahlkampfauftrittetürkischer Politiker in Deutschland weiterhin nicht verbieten. Dashat der Chef des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier (CDU), am Montagim RBB-Inforadio gesagt.Eine starke Demokratie könne es sich leisten, Menschen das Wort zuerteilen, mit deren Ansichten man nicht übereinstimme, sagte Altmaierim Inforadio. "Ich sage auch mit aller Deutlichkeit, das ist keinFreibrief. Und deshalb habe ich gestern dem türkischen Ministergesagt, wir werden die Situation genau beobachten und wir behaltenuns die entsprechenden Entscheidungen vor." Die Bundesrepublik habedie Möglichkeit, Einreiseverbote auszusprechen.Kanzleramtsminister Altmaier war am Sonntagabend zu Gast bei "AnneWill", wo er unter anderem mit dem türkischen Sportminister AkifCagatay Kilic über die Wahlkampfauftritte zum türkischenVerfassungsreferendum diskutierte.Im Inforadio sagte Altmaier dazu am Montag, Politiker, die in dieBundesrepublik kommen, müssten sich an die Regeln halten, die auchfür alle anderen gelten. Die bisherigen Verbote vonWahlkampfauftritten türkischer Politiker seien keine Nazimethoden,sondern Teil des rechtsstaatlichen Prinzips.Ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker,wie es der Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander GrafLambsdorff (FDP), vorgeschlagen hat, lehnte Altmaier im Inforadio ab.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell