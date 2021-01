Kanzleramtschef Braun verteidigt Beschluss zu Schul-Schließungen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Helge Braun hat den Bund-Länder-Beschluss, bis Mitte Februar die Präsenzpflicht für Schulen und Kitas auszusetzen, verteidigt.



"Wir müssen mit den Neuinfektionszahlen so schnell wie möglich runter, und deshalb müssen wir so viele Maßnahmen gleichzeitig durchhalten. Dazu gehört auch, dass die Schulen bis auf Weiteres geschlossen bleiben", sagte Braun im Interview mit den Sendern RTL und n-tv.

Die Maßnahmen seien Bund und Ländern "nicht leicht gefallen". Es gebe aber ernstzunehmende Hinweise darauf, dass die mutierte Virus-Variante, die in Großbritannien entdeckt worden war, sich bei Kindern ähnlich ausbreite wie bei Erwachsenen, sagte Braun.

Über das Thema Schulschließungen hätten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU) am Dienstagabend viel diskutiert. "Das ist uns nicht leicht gefallen, weil wir ganz genau wissen, was das für Eltern und Familien heißt. Aber wir müssen jetzt daran arbeiten, dass diese Virusmutation in Deutschland nicht Platz greift", sagte Braun./faa/DP/jha