Kanzleramt erwartet volle Impfzentren im April

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ist überzeugt, dass die Impfzentren in Deutschland schon bald sehr stark frequentiert werden. "Wir werden die Produktionskapazitäten auch in Deutschland und in Europa weit über unseren Bedarf hochfahren, und wir werden ab April sehen, dass dann unsere Impfzentren auch voll sind", sagte Braun der "Bild-Zeitung" (Freitagausgabe). Zugleich verteidigte Braun erneut die längere Prüfung der Corona-Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA).

"Wenn ich millionenfach anfange, deutsche Staatsbürger mit einem nagelneuen Impfstoff zu impfen, dann möchte ich, dass der eine ordentliche Zulassung hat", sagte Braun mit Blick auf frühere Notfallzulassungen in Großbritannien. Impfstoffe seien "etwas sehr, sehr Sensibles", sagte Braun.

