Kantar/Emnid: Union deutlich im Aufwind

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union kann die zweite Woche in Folge auch bei Kantar deutlich in der Wählergunst zulegen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, legen CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte zu und kommen nun auf 28 Prozent. Vor zwei Wochen lagen sie noch bei 24 Prozent.

Verluste muss hingegen der Koalitionspartner SPD einstecken. Die Sozialdemokraten verlieren einen Prozentpunkt und kommen nun auf 16 Prozent. Auch die AfD verliert einen Punkt und kommt auf 13 Prozent. Stabil bleiben die Grünen mit 21 Prozent und die FDP mit 7 Prozent. Die Linke legt einen Zähler zu und kommt auf 9 Prozent. Die Sonstigen Parteien landen bei 6 Prozent (-1). Befragt wurden insgesamt 1.603 Menschen im Zeitraum vom 12. bis zum 18. März 2020. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

Foto: über dts Nachrichtenagentur