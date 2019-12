Kantar-Emnid-Umfrage: Kate, William und ihre Kinder sind die beliebteste Königsfamilie bei den Deutschen / Schlusslicht ist die Familie von Albert und Charlène von Monaco

München (ots) - Kate (37) und Prinz William (37) mit ihren drei Kindern sindlaut einer exklusiven Kantar-Emnid-Umfrage im Auftrag von FRAU IM SPIEGEL diebeliebteste Familie der Europäischen Königshäuser. Sie werden von insgesamt 16Prozent genannt. Besonders ins Herz geschlossen wird die Vorzeigefamilie von den14- bis 29-Jährigen (28 Prozent).Kate und William mögen es, Zeit in der Natur zu verbringen - und wünschen sicheine unbeschwerte Kindheit für Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) undPrinz Louis (1). Kate geht in ihrer Mutterrolle voll auf: Sie verbringt jedefreie Minute mit ihrem Nachwuchs, macht den Kindern selbst Frühstück und bringtsie in die Schule. Den Spagat zwischen Familienleben und glamourösen Terminen imAuftrag der Krone meistern Kate und William, die einmal den britischen Thronerben werden, hervorragend. Unterstützung bekommt das Paar dabei nicht nur vonNanny Maria Turrion Borrallo - auch Kates Eltern Carole (64) und MichaelMiddleton (70) kümmern sich oft um die Enkel. "Die Kinder halten uns ganz schönauf Trab", verriet Kate, die sich noch ein weiteres Baby wünscht, kürzlich.Platz zwei der Umfrage belegen Willem-Alexander (52) und Máxima (48) derNiederlande und ihre Töchter Kronprinzessin Amalia (16), Prinzessin Alexia (14)und Prinzessin Ariane (12) mit 13 Prozent. Sie gelten als eine derbodenständigsten royalen Familien. Sieht man sie zusammen, wird fast immerherzlich gelacht. Und gerade Papa Willem-Alexander ist sich nicht zu schade, mitseinen Töchtern kräftig rumzualbern. Die jungen Prinzessinnen sollen sounaufgeregt wie möglich aufwachsen. Alle drei besuchen öffentliche Schulen,sollen sich frei entfalten können. Willem-Alexanders Rat an seine Mädels: "MachtFehler, daraus könnt ihr lernen! Macht sie aber so, dass sie nicht in dieÖffentlichkeit kommen!"Den dritten Platz im Familienranking erreicht die Familie von Victoria (42) undDaniel (46) von Schweden mit elf Prozent. Die Thronfolgerfamilie führt aufSchloss Haga bei Stockholm ein normales Leben: Kronprinzessin Victoria ist eswichtig, trotz aller Termine viel Zeit mit den Kindern Estelle (7) und Oscar (3)zu verbringen. Prinz Daniel soll oft selbst kochen, während die ganze Familie inder Küche zusammensitzt. Es gibt gemeinsame Fernsehabende, und ganz zwangloszelten alle vier schon mal - wie im vergangenen Sommer in Härjedalen.Auf den weiteren Rängen folgen die Familien von Prinz Harry (35) und Meghan (38)mit sieben Prozent, Haakon (46) und Mette-Marit (46) von Norwegen mit vierProzent, Frederik (51) und Mary (47) von Dänemark, Madeleine von Schweden (37)und Chris O'Neill (47) sowie Carl Philip (40) und Sofia (35) von Schweden mitjeweils drei Prozent und Felipe (51) und Letizia (47) von Spanien und Philippe(59) und Mathilde (46) von Belgien mit jeweils zwei Prozent. Schlusslicht sindAlbert (61) und Charlène (41) von Monaco und ihre Zwillinge Jacques undGabriella (5) mit einem Prozent. (An 100 % fehlende Angaben = "weiß nicht" /"keine davon".)Befragt wurden 512 Frauen und 497 Männer in Deutschland: Wer ist IhreLieblingsfamilie aus den europäischen Königshäusern?Pressekontakt:Ulrike ReischRessortleitung AktuellFrau im SpiegelTel.: 089-272708977E-Mail: ulrike.reisch@funke-zeitschriften.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29590/4475940OTS: Frau im SpiegelOriginal-Content von: Frau im Spiegel, übermittelt durch news aktuell