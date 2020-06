Kantar/Emnid: Grüne und SPD legen zu

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen können ihren Erholungskurs in den Umfragen weiter fortsetzen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar/Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, können die Grünen einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche zulegen und kommen nun auf 18 Prozent - das sind vier Punkte mehr als noch vor sechs Wochen. Stärkste Kraft bleiben auch in dieser Woche die Unionsparteien mit 37 Prozent (-1), die Sozialdemokraten können sich um einen Punkt verbessern und kommen auf 16 Prozent.

Die Werte der AfD (zehn Prozent) und der Linkspartei (acht Prozent) bleiben unverändert, die FDP verliert einen Punkt und kommt in dieser Woche auf sechs Prozent. Die Sonstigen Parteien würden wie in der Vorwoche fünf Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Für die Erhebung hat Kantar/Emnid vom 18. bis zum 24. Juni 2020 1.550 Menschen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

