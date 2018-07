Kansas City Southern: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Kansas City Southern":

Der Kansas City Southern-Kurs wird am 25.07.2018, 01:19 Uhr an der Heimatbörse New York mit 110,77 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Eisenbahnen".Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kansas City Southern aktuell 1,3. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Transportation & Logistics". Kansas City Southern bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

